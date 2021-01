Lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden thu hút gần 40 triệu người theo dõi, nhiều hơn lượng người xem lễ nhậm chức của ông Trump hồi 2017.

Tổng thống Joe Biden. Ảnh: AP

Dẫn ước tính của Nielsen, trang Variety ngày 21/1 đưa tin, có 39,9 triệu người trên 6 kênh truyền hình lớn đã theo dõi ông Biden tuyên thệ nhậm chức. Khi người tiền nhiệm của ông Biden - Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức năm 2017, có 38,35 triệu người theo dõi, thấp hơn 4% so với lượng người xem ông Biden.

Theo Variety, hãng tin CNN thu hút lượng người xem lớn nhất, 9,9 triệu. Tuy nhiên, tạp chí này lưu ý, con số trên có thể thay đổi khi Nielsen sắp xếp số lượng nguồn cung cấp hình ảnh được dùng.

Lượng người xem qua CNN tăng gần 200%, so với con số 3,4 triệu lượt người theo dõi lễ nhậm chức hồi 2017. Trong khi đó, lượng người xem qua Fox News sụt giảm 77% so với thời điểm ông Trump nhậm chức.

Dù lễ nhậm chức luôn là một sự kiện truyền hình lớn nhưng năm nay nó còn lớn hơn do có rất ít người có thể trực tiếp tham dự để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm khi đại dịch Covid-19 đang hoành hành. Năm nay, cả cuộc diễu hành và khiêu vũ mừng Tổng thống mới nhậm chức cũng được thay thế bằng chương trình trên tivi để tránh lượng người tập trung lớn.

Một số nghệ sĩ nổi tiếng như Lady Gaga và Jennifer Lopez đã tham gia trình diễn tại lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Biden. Lady Gaga hát quốc ca còn Lopez hát bài "This Land Is Your Land" của Woodie Guthrie.



Amanda Gorman, người đoạt giải nhất cuộc thi thơ trẻ toàn quốc ở Mỹ, cũng nhận được nhiều sự chú ý và ngợi ca cho bài thơ "The Hill We Climb" mà cô đọc tại lễ nhậm chức. Hiện 22 tuổi, Gorman là nhà thơ trẻ nhất trong lịch sử từng đọc thơ tại lễ nhậm chức.

Katy Perry đã kết thúc lễ chào mừng nhậm chức với bài hát "Firework" khi màn bắn pháo hoa thật sự diễn ra đằng sau tượng đài Washington.

Hoài Linh

Ông Biden tuyên thệ nhậm chức tổng thống, kêu gọi nước Mỹ đoàn kết Lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden với chủ đề “Nước Mỹ đoàn kết” bắt đầu lúc 23h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam). Sau khi tuyên thệ, ông trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ.