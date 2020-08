Tờ Thanh niên Trung Quốc cho biết, mực nước tại trạm thủy văn Triều Thiên Môn ở Trùng Khánh sáng 19/8 là 190,54m, cao hơn mức an toàn 5,54m. Dự báo, đỉnh lũ sông Dương Tử sẽ tới khu vực Caiyuanba thuộc thành phố này rạng sáng mai.

browser not support iframe.

Video: Thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc chịu cảnh ngập lụt. Nguồn: Haokan

Tuấn Trần

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với bão số 4, các tỉnh phía Bắc những ngày qua đã có mưa to đến rất to gây thiệt hại người và tài sản.