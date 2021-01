Trước thời điểm Feliks Dadaev trở thành người đóng thế cho nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin, đã có ba người khác được giao nhiệm vụ đó. Song, số phận của Dadaev rất khác.

Stalin có quá nhiều kẻ thù chính trị, không an toàn cho ông ta khi xuất hiện trước dân chúng tại các cuộc họp công khai, và nỗi lo sợ về an ninh cho ông là có lý. Ý tưởng về người đóng thế Joseph Salin lần đầu tiên đến với Nikolay Vlasik trước những năm 1920, khi ông trở thành Giám đốc an ninh của Điện Kremlin. Người đầu tiên đóng thế Stalin là một người Caucas tên là Rashidov, đã hy sinh do một quả bom nổ trên đường khi anh ta đang đi ngang qua Quảng trường Đỏ.

Dadaev có số phận rất khác những người đóng thế nhà lãnh đạo Liên Xô. Ông không chỉ giữ im lặng trong suốt 55 năm, che giấu sự thật ngay cả với gia đình mình, mà ông vẫn còn sống đến tận ngày nay.

Báo tử nhầm

Dadaev sinh năm 1920 tại làng Dagestani trên cao nguyên Kazi-Kumukh và sau khi sống cuộc sống của một mục sư từ khi còn là một đứa trẻ, bắt đầu học nghề kim hoàn. Nhưng niềm đam mê thực sự của Feliks là khiêu vũ. Sau khi chuyển đến thủ đô Grozny của Chechnya, anh bắt đầu học múa ba lê và khi gia đình chuyển đến Ukraina sau đó, anh được mời tham gia Đoàn văn công Quốc gia. Khán giả đã được thưởng thức tài năng của chàng trai 20 tuổi - khiêu vũ, tung hứng, làm những trò cười, thể hiện những kỹ năng diễn xuất tốt, và cả hình ảnh đáng kinh ngạc của người đàn ông mang tính biểu tượng nhất Liên Xô.

Stalin (phải) và người đóng thế Dadaev. Ảnh: RBTH

“Khi tôi còn trẻ, tôi trông cực kỳ giống với nhà lãnh đạo Stalin - đến nỗi các mục sư vùng cao khác trêu chọc tôi vì điều đó, gọi tôi là Soso (tiếng Georgia có nghĩa là Joseph). Tôi giả vờ bực mình, nhưng trong thâm tâm tôi vô cùng tự hào vì được mang dáng vẻ của người cha vĩ đại của tất cả các dân tộc”, Dadaev nhớ lại. Khi chiến tranh nổ ra, chàng trai trẻ được cử đi biểu diễn cùng đoàn kịch ở chiến tuyến để nâng cao tinh thần của những người lính.

Danh tiếng của Dadaev nhanh chóng lan đến giới lãnh đạo cao cấp Đảng Cộng sản, nhưng thật khó để nói liệu Bộ Nội vụ có sự quan tâm đến Dadaev như vậy hay không, nếu ông không bị thương nặng trong một cuộc tấn công của kẻ thù và bị tuyên bố là đã chết. “Bảy thi thể đã được giao cho bệnh viện, nhưng hóa ra, hai người vẫn còn sống! Tôi là một trong số họ", ông cho biết.

Tuy nhiên, sai lầm đã không được khai tử ngay lập tức. Gia đình của Dadaev nhận được một bức thư từ nhà xác, có nghĩa là, trong thời gian còn lại của cuộc chiến, người ta nghĩ rằng ông đã chết trên chiến trường. Tình báo Liên Xô coi hành động mất tích tình cờ này là một món quà. Năm 1943, sau một buổi biểu diễn khác của mình, Dadaev được chiêu đãi một bữa tối xa hoa và giải thích những gì người ta mong đợi ở ông. Để bắt đầu, anh ta phải thu hút sự chú ý vào đúng nơi vào đúng thời điểm, chẳng hạn như bằng cách ra khỏi Điện Kremlin và lên xe.

Trở thành Stalin

“Trên thực tế, tôi là bản sao 100% của Soso! Chúng tôi giống nhau về chiều cao, giọng nói và mũi. Một thứ không giống là đôi tai của tôi, nhưng biến đổi điều đó không quá khó. Tai được đặt trong một bộ phận giả đặc biệt có tông màu da làm cho ống rãnh tai có vẻ sâu hơn và tôi có đôi tai của Stalin”, Dadaev nhớ lại. Để thực sự trở thành “kép” thuyết phục, Dadaev đã phải tăng thêm 11kg, làm ố vàng răng giả (Stalin là một người nghiện thuốc lá nặng) và trải qua vài tháng chịu sự giám sát của Bộ Nội vụ, mài dũa, học ngữ điệu và động tác của Stalin để hoàn thiện - điều yêu cầu tốn hàng giờ xem cảnh quay. Tuy nhiên, có một sự khác biệt nghiêm trọng - Stalin và “kép” của ông cách nhau gần 40 tuổi.

Stalin và “kép” của mình. Ảnh: RBTH

“Hồi đó không có kiểu phẫu thuật thẩm mỹ như ngày nay, tôi có một nghệ sĩ trang điểm, nhưng anh ấy không thể lúc nào cũng ở bên cạnh. Vì vậy, tôi đã phải học cách tự tạo ra vết lõm của riêng mình (khuôn mặt của Stalin đã bị lấm tấm các đốm sẫm từ khi còn nhỏ): đầu tiên tôi bôi một lớp màu nâu, tương tự như màu rám nắng, sau đó lấy một chiếc bàn chải đơn giản của phụ nữ có răng kim loại và ấn nó sâu vào mặt để tạo các vết thâm. Khi lớp trang điểm khô lại, tôi mới trang điểm”, Dadaev nói. “Tôi trang điểm như vậy cả ngày, sau đó rửa sạch vào buổi tối.” Chỉ có một nhóm rất ít người được biết sự thật. Dadaev đã phải ký một thỏa thuận không tiết lộ, ông thậm chí bị cấm giao tiếp với gia đình.

Mục tiêu của các mưu đồ ám sát

Khi Dadaev vượt qua bài kiểm tra đầu tiên, ông được giao một nhiệm vụ mới - xuất hiện trước đám đông, xung quanh là các đảng viên. “Mục tiêu chính là cố gắng tổ chức một cuộc họp thử nghiệm (với các thành viên trong đảng) trong im lặng hoàn toàn - có lẽ là vì 'nhà lãnh đạo không có tâm trạng để nói chuyện phiếm', nhưng nếu vì lý do nào đó, tôi đã buộc phải nói, tôi phải làm như vậy và tất nhiên, giả giọng nói của Joseph. Đây có lẽ là nhiệm vụ dễ dàng nhất của tôi cho đến nay”.

Điều này đã mở ra cánh cửa để được tin tưởng giao những nhiệm vụ nghiêm túc hơn, chẳng hạn như các chuyến thăm cấp nhà nước của các phái đoàn nước ngoài, được quay phim cho hậu thế, đọc báo cáo trên đài phát thanh, được xuất hiện tại cuộc duyệt binh ở Quảng trường Đỏ kỷ niệm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, vẫy tay chào đám đông từ Lăng Lênin, v.v. Nhiều năm sau đó, rất nhiều sách báo và các phương tiện truyền thông xuất hiện hình ảnh của Stalin thực sự là Dadaev!

“Kép” của Stalin - Dadaev, năm nay tròn 101 tuổi. Ảnh: RBTH

Có lẽ nhiệm vụ quan trọng nhất mà ông từng được giao là thực hiện chuyến đi của nguyên thủ Liên Xô tới Hội nghị Tehran năm 1943. “Họ đưa ra ý tưởng về hai chuyến bay - một chuyến để thu hút sự chú ý. Đó là tôi, mặc trang phục như Stalin, xuất hiện vào thời điểm đã định và lên xe và đưa đến sân bay với an ninh đi cùng. Tất cả là để làm cho Stalin (bản sao của ông) xuất hiện trên radar (của tình báo nước ngoài)”, Dadaev - người không có mặt tại cuộc họp thực tế của ba nhà lãnh đạo ở Tehran, nhớ lại.

Tuy nhiên, chính tại đó, cuộc gặp Stalin đã được thực hiện. Người đàn ông chỉ gặp Stalin bằng da bằng thịt thật một lần trong đời. Cuộc gặp kéo dài không quá năm phút và diễn ra tại văn phòng tiếp tân của Stalin. Dadaev, đang trong tình trạng sốc và sợ hãi, không thể nhớ được chi tiết mờ nhạt nhất: “Ngoài nụ cười của Joseph Vissarionovich - cũng như cái gật đầu tán thành của ông, tôi không thể nhớ được gì cả”.

Sau khi Stalin qua đời, không còn cần đến vai kép nữa, Dadaev đã trở lại đóng phim ... cũng như các vở hài kịch, theo các chương trình biểu diễn trên khắp đất nước. Cho đến năm 1996, tất cả thông tin liên quan đến hai người đều được giữ bí mật nghiêm ngặt, với thực tế chỉ được đề cập trong hồ sơ cá nhân tuyệt mật của anh ta, được lưu giữ ở đâu đó trong két sắt của KGB. Đến khi sự việc được giải mật, mọi thứ trở nên công khai, nhưng kể cả những năm sau đó, Dadaev tuyên bố ông vẫn không thể tiết lộ toàn bộ sự thật. Chỉ có một chương trong cuốn sách của ông được dành riêng nói về vấn đề này.

Theo vov.vn

