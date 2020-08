Với hầu hết mọi người, đại dịch Covid-19 đồng nghĩa với việc đi lại và du lịch bị hạn chế. Nhưng với người siêu giàu, họ vẫn tìm ra ngoại lệ.

CNN đưa tin, thế giới hiện nay đang chứng kiến xu hướng ngày càng nhiều người giàu sẵn sàng tận dụng năng lực tài chính của mình để đầu tư vào một quốc gia khác nhằm tăng cơ hội hoặc được ưu đãi nhập quốc tịch.

Ảnh: CNN

Thị thực vàng

Các chương trình đầu tư để có được giấy phép cư trú và đầu tư nhận quốc tịch (CIP), còn được biết đến là "thị thực vàng", hiện đang nở rộ ở nhiều nước. Đó là cách giúp những người siêu giàu không chỉ đa dạng hóa danh mục đầu tư bằng cách chuyển tiền tới một quốc gia khác, mà còn mang lại cho họ nhiều lợi ích về quyền công dân, trong đó có tấm hộ chiếu mới.

Trong 5-10 năm qua, động cơ chính của những người tham gia CIP - thường có tài sản ròng từ 2 triệu USD đến 50 triệu USD - là được tự do đi lại, hưởng lợi về thuế cùng nhiều yếu tố khác như giáo dục hoặc tự do dân sự tốt hơn.

Nhưng theo CNN, với đại dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, không ít gia đình giàu có tính đến cả yếu tố chăm sóc sức khỏe, cách thức đối phó dịch bệnh và nơi ở an toàn để đảm bảo một kế hoạch dự phòng cho tương lai.

"Người giàu không tính toán kế hoạch cho 5 hay 10 năm, họ dự trù trước cả trăm năm, cho cuộc sống và tài sản", CNN dẫn lời Dominic Volek, Giám đốc phụ trách châu Á của hãng tư vấn cư trú và công dân toàn cầu Henley & Partners. Hãng này nhận định, sự quan tâm đến CIP gia tăng thời gian gần đây có thể liên quan đến Covid-19 và y tế, thậm chí "các dự đoán ngày tận thế" nói chung.

Hãng cho biết đã nhận được số lượng yêu cầu từ khách hàng tăng kỷ lục 49% trong nửa đầu năm 2020, so với cùng kỳ năm ngoái. Và số người gửi đơn sau tư vấn trong quý 1/2020 tăng 42% so với quý cuối cùng của năm 2019.

Những điểm đến ưa thích

Nói đến các chương trình công dân cụ thể, Montenegro và Cyprus là hai điểm đến ưa thích nhất, với số đơn xin mới tăng lần lượt là 142% và 75% trong 3 tháng đầu năm 2020, so với 3 tháng cuối năm 2019. Malta cũng được nhiều người để ý đến.

"Nhiều người siêu giàu rất quan tâm đến Cyprus và Malta, bởi vì hai nước này cho phép người đăng ký quốc tịch cùng gia đình họ được tự do đi lại trong Liên minh châu Âu", ông Volek nói thêm. "Họ còn được hưởng nền giáo dục và y tế tốt hơn (so với đất nước quê nhà của mình)".

Các chương trình xin cư trú ở Australia và New Zealand cũng nhận được sự quan tâm cao độ, nhưng vì một lý do khác: xử lý tốt đại dịch Covid-19. CNN cho biết, chỉ người siêu giàu mới có thể tham gia những chương trình như vậy: Mức giá tham gia CIP tại Australia là 1-3,5 triệu USD, còn tại New Zealand khoảng 1,9-6,5 triệu USD.

Khách hàng của CIP cũng ngày càng đa dạng. Số lượng đơn đăng ký tăng cao nhất trong 9 tháng qua là từ Mỹ, Ấn Độ, Nigeria và Lebanon. Đặc biệt, số đơn của người Mỹ tăng 700% trong quý 1 năm 2020, so với quý 4 năm 2019. Xu hướng tăng ổn định là dòng người đầu tư từ Trung Quốc và Trung Đông.

Theo CNN, một số người siêu giàu tham gia các chương trình kể trên đơn giản chỉ là để tìm kiếm một nơi vắng người và an toàn, để họ có thể cư trú cùng gia đình phòng khi có một đại dịch khác bùng phát. Kể cả chưa được chấp nhận ngay, họ vẫn muốn chuẩn bị sẵn sàng cho một viễn cảnh như vậy.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Thanh Hảo

