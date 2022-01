Các tay súng thuộc mạng lưới khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã sử dụng hàng trăm bé trai tại một nhà tù ở phía bắc Syria làm lá chắn sống khi bị lực lượng an ninh người Kurd vây hãm.

Cuộc khủng hoảng bùng phát cuối tuần trước khi các phần tử khủng bố IS ngày 21/1 tấn công nhà tù Ghwayran do người Kurd quản lý ở thành phố Hasakah, Syria nhằm giải cứu các thành viên tổ chức đang bị giam giữ tại đây. Liên minh Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu đã ngay lập tức điều quân tới ứng cứu và giành lại quyền kiểm soát nơi này.

Lực lượng SDF bao vây nhà tù Ghwayran. Ảnh: Reuters

Báo The Guardian ngày 24/1 đưa tin, khi cuộc vây hãm quanh nhà tù Ghwayran bước sang ngày thứ 5, các thành viên IS ở bên trong đã di chuyển tới khu giam giữ hơn 700 bé trai vị thành niên, có em mới 12 tuổi, nhằm ngăn cản lực lượng người Kurd bên ngoài tấn công. Nhiều bé trai tại khu trại này là người nước ngoài được đưa đến Syria, bị cáo buộc tham gia đội quân trẻ em mà IS dùng để huấn luyện đánh bom tự sát, xâm nhập các cơ sở dân sự, phá hoại và làm bia đỡ đạn cho các tay súng khủng bố.

Theo các lãnh đạo SDF, đã có nhiều trường hợp tù nhân trẻ em thiệt mạng và bị thương giữa lúc đụng độ ở Ghwayran, một trong những cơ sở chính dùng để giam giữ tàn dư của IS ở đông bắc Syria. SDF cho biết đã điều động tới 10.000 quân giải quyết cuộc khủng hoảng.

Ít nhất 120 người đã thiệt mạng trong vụ đụng độ. Khoảng 300 tù nhân đã đầu hàng. Các lãnh đạo người Kurd tin chỉ có khoảng 20 - 30 thành viên IS tẩu thoát thành công, tình nghi đang ẩn nấp ở các khu dân cư lân cận và tiếp tục bị vây hãm.

Tổ chức Save the Children đang kêu gọi SDF đảm bảo an toàn sinh mạng cho các tù nhân vị thành niên và tạo điều kiện để các em làm lại cuộc đời, tái hòa nhập với cộng đồng.

Tuấn Anh

