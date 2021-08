Các tấm chắn làm bằng mica hoặc ni lông xuất hiện ở khắp nơi để tách người mua và người bán thực chất không tác dụng mấy trong việc ngăn ngừa Covid-19 lây lan.

Các nhà khoa học cho hay, miếng chắn trong suốt ngăn Covid-19 không có mấy hiệu quả. Ảnh: NY Times

Theo báo The New York Times, trực giác cho chúng ta biết một tấm chắn bằng nhựa sẽ có tác dụng bảo vệ chúng ta khỏi vi trùng. Tuy nhiên, các nhà khoa học nghiên cứu về hạt khí dung, luồng không khí và hệ thống thông gió nói rằng phần lớn thời gian, rào cản này không giúp ích gì và có thể khiến mọi người có cảm giác sai về sự an toàn. Đôi khi, rào cản này còn khiến mọi vệc tồi tệ hơn.

Các nghiên cứu cho thấy, trong một số trường hợp, rào cản bảo vệ một nhân viên bán hàng ở quầy thanh toán có thể chuyển hướng vi trùng sang cho một nhân viên hoặc một khách hàng khác. Các tấm chắn bằng nhựa trong suốt, giống như những gì bạn thấy ở tiệm làm móng hoặc trong lớp học cũng có thể cản trở luồng không khí và việc thông gió bình thường.

Trong điều kiện bình thường ở các cửa hàng, lớp học và văn phòng, các hạt hơi thở phân tán, được dòng không khí mang đi dựa trên hệ thống thông khí, và cứ sau 15-30 phút nó lại được thay bằng không khí trong lành một lần.

Tuy nhiên, việc dựng các rào cản bằng nhựa có thể làm thay đổi luồng không khí trong phòng, phá vỡ việc thông gió bình thường và tạo nên “các vùng chết chóc” – nơi các hạt khí dung tập trung ở mức độ cao.

Linsey Marr, giáo sư về kỹ thuật dân dụng và môi trường tại Virginia Tech đồng thời là một trong số các chuyên gia hàng đầu thế giới về lây truyền virus nói: “Nếu bạn có một rừng rào chắn trong lớp học, nó chắc chắn sẽ cản trở việc thông gió ở phòng đó. Các hạt khí dung của mọi người sẽ bị mắc kẹt ở đó và tích tụ, rồi cuối cùng sẽ lan xuống bàn làm việc của chính bạn”.

Có một số trường hợp mà những tấm chắn trong suốt có thể có tác dụng bảo vệ, nhưng nó còn phụ thuộc vào một loạt biến số. Các rào cản đó có thể ngăn chặn những giọt bắn lớn bắn ra khi ho hoặc hắt xì hơi vào người khác. Đó là lý do tại sao các quán ăn tự chọn và quầy salad thường được trang bị các tấm chắn trong suốt chống hắt hơi ở phía trên thức ăn.

Hầu hết các nhà nghiên cứu cho biết, tấm chắn hữu ích trong một số trường hợp cụ thể. Ví dụ, một tài xế xe buýt, được tách khỏi những người đi xe bằng một tấm chắn từ sàn lên tới trần, sẽ không phải hít vào những thứ mà hành khách thở ra.

Hiện nay, trong khi vẫn cần nghiên cứu thêm để xác định tác dụng của việc thêm tấm chắn trong suốt quanh bàn học và bàn làm việc, thì hầu hết các chuyên gia đều nhất trí rằng tấm chắn trên bàn không có tác dụng mà còn có thể ngăn việc thông gió bình thường trong phòng. Tuỳ thuộc vào các điều kiện, tấm chắn bằng nhựa có thể khiến các hạt virus tích tụ trong phòng.

Các nhà khoa học cho hay, để ngăn ngừa Covid-19 lây lan, các trường học và công sở nên tập trung khuyến khích người lao động, sinh viên đủ tiêu chuẩn đi tiêm phòng, cải thiện việc thông khí, áp dụng các quy định về đeo khẩu trang.

Hoài Linh