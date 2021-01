Là một trong những quốc gia từng bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19, song Israel đã thành công nhanh chóng phân phối hai liều vắc-xin đầu tiên cho hơn 10% tổng số dân.

Thủ tướng Netanyahu trở thành người Israel đầu tiên tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Ảnh: Reuters

Theo tờ New York Times, hơn 10% dân số Israel đã hoàn thành tiếp nhận 2 mũi vắc-xin đầu tiên cần thiết ngăn ngừa Covid-19. Đây được coi là một tỷ lệ vượt xa đối với tiến trình tiêm chủng đang diễn ra ở các nước còn lại trên thế giới.

Dựa trên số liệu do nguồn tin chính quyền địa phương tổng hợp trên trang Our World in Data, chiến dịch tiêm chủng của Israel – bắt đầu từ ngày 20/12/2020 – đã phân phối vắc-xin cho dân số nhanh gấp ba lần quốc gia có tốc độ nhanh thứ hai là Bahrain.

Trái ngược với tình hình ở Israel, chưa đầy 1% số dân ở Mỹ và chỉ một phần rất nhỏ người dân các quốc gia châu Âu được tiêm chủng tính đến cuối năm 2020.

“Đây thực sự là một câu chuyện đáng kinh ngạc”, Giáo sư Ran Balicer – Chủ tịch đội ngũ chuyên gia cố vấn quốc gia về Covid-19 cho Chính phủ Israel – nhận định.

Theo lời giải thích của các chuyên gia y tế Israel, chính hệ thống y tế được số hóa và theo luật pháp nước này, mọi công dân đều phải đăng ký với 1 trong 4 Tổ chức bảo hiểm y tế (chương trình bảo hiểm sức khỏe cho người dân Israel) đã chứng minh được hiệu quả trong việc đẩy mạnh chương trình tiêm chủng quốc gia.

Với số dân chỉ có khoảng 9 triệu người, quy mô quốc gia nhỏ cũng là một lợi thế đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, nỗ lực của chính phủ cũng đóng góp rất nhiều.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 1/1, Bộ trưởng Y tế nước này Yuli Edelstein cho biết Israel đã sớm tham gia đàm phán với các nhà sản xuất vắc-xin và các công ty này quan tâm đến việc cung cấp vắc-xin cho Israel vì các Tổ chức bảo hiểm y tế nổi tiếng về hiệu quả và thu thập dữ liệu đáng tin cậy. “Chúng tôi đang dẫn đầu cuộc đua thế giới nhờ sự chuẩn bị sớm của chúng tôi”, nhà chức trách cho hay.

Trước đó, xung đột chính trị trong nước cùng sự thiếu tin tưởng của công chúng vào chính phủ đã khiến Israel gặp khó khăn hồi tháng 10. Vào thời điểm đó, quốc gia phải đối mặt với sự tăng vọt các ca mắc và tử vong mới. Nếu xét tỷ lệ so với quy mô dân số, Israel là một trong những quốc gia có diễn biến Covid-19 tồi tệ nhất trên thế giới. Tính đến ngày 1/1/2021, trên 420.000 người Israel mắc bệnh Covid-19, trong đó có 3.356 trưởng hợp tử vong.

Mặc dù giới chức Israel không công khai chính xác số lượng vắc-xin mà nước này nhận được cũng như số tiền đã bỏ ra để mua, song Bộ trưởng Edelstein tiết lộ Israel đã trả nhiều tiền hơn so với các quốc gia khác. Chi phí đó vẫn xứng đáng để Israel mở cửa lại nền kinh tế dù chỉ sớm hơn một tuần

Giáo sư Jonathan Halevy – Chủ tịch Trung tâm y tế Shaare Zedek tại Jerusalem – nhận định chuẩn bị sớm là một “chiến lược hoàn toàn đúng đắn”.

Trong khi Israel tiếp tục ưu tiên nhân viên ưu tế và công dân trên 60 tuổi, Bộ trưởng Edelstein nhấn mạnh phần lớn đối tượng có nguy cơ cao mắc Covid-19 nên được hoàn thành tiêm hai liều vắc-xin của Pfizer-BioNTech tính đến cuối tháng 1/2021. Mỗi ngày, ước tính có khoảng 150.000 người Israel được tiêm vắc-xin.

Thủ tướng Netayahu cũng đã cải thiện được hình ảnh sau chiến dịch tiêm chủng này, khi ông được ghi nhận vì đã thành công ký kết các thỏa thuận đảm bảo hàng triệu liều vắc-xin của Pfizer, Moderna và các công ty khác. Ông cũng trở thành tấm gương điển hình khi là người Israel đầu tiên tiêm vắc-xin để tạo dựng niềm tin nơi công chúng, khuyến khích người dân đi tiêm.

Ngày 29/12/2020, nhà lãnh đạo đã ghé thăm một cơ sở y tế tại Jerusalem để chúc mừng người Israel thứ 50.000 tiêm vắc-xin. Đến 31/12/2020, ông tới một trung tâm tiêm chủng tại thị trấn Tira (miền Trung Israel) để khích lệ cộng đồng Ảrập thiểu số đi tiêm. Thủ tướng Netanyahu nói: “Chúng tôi đã mang đến hàng triệu vắc-xin, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới khi so về số dân. Chúng tôi mang chúng đến cho tất cả mọi người: dù là người Do Thái hay Ảrập. Hãy đến và tiêm chủng”.

Một số nhân vật quan trọng trong cộng đồng đã công khai việc tiêm vắc-xin của mình.

Tại trụ sở của một trong những Tổ chức bảo hiểm y tế ở Jerusalem tuần này, bầu không khí đến tiêm chủng rất yên ắng và trật tự. Dòng người liên tục ngồi xếp hàng trong các phòng để mất 1-2 phút tiêm.

Tại thủ đô Tel Aviv, tòa thị chính và Trung tâm y tế Sourasky cho biết để đáp ứng nhu cầu, họ đã thành lập một trung tâm tiêm chủng lớn tại quảng trường Rabin vào tuần đầu tiên của tháng 1. “Chúng tôi đang tận dụng từng giọt vắc-xin”, Sharon Alroy-Preis, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế Israel, phát biểu trên sóng truyền hình ngày cuối năm.

Theo Baotintuc

Không hỗ trợ iframe