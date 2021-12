Để có được giấy chứng nhận như hộ chiếu vắc xin, một số người ở Thụy Sĩ đã cố tình làm cho bản thân nhiễm virus corona.

Ảnh: The Local

Theo hãng tin RT, gần đây một số người Thụy Sĩ không tin tưởng vào việc tiêm vắc xin đã tổ chức những bữa tiệc để lây nhiễm virus, từ đó có được chứng nhận đã mắc Covid-19 và phục hồi tự nhiên.

Tuy nhiên, Văn phòng Y tế công cộng liên bang của Thụy Sĩ (FOPH) cho biết, việc cố tình để mắc Covid-19 là một hành vi phạm tội, có thể bị phạt tù tới 5 năm. Việc tổ chức tiệc kiểu như vậy không chỉ làm tăng nguy cơ lây lan virus cho người khác, mà còn có thể khiến số người phải nhập viện, tử vong tăng lên.

Bác sĩ Claude-Francois Robert tại thành phố Neuchâtel, Thụy Sĩ đã khuyến cáo không nên tự lây nhiễm vì miễn dịch tự nhiên bằng cách này dẫn đến nguy cơ viêm cơ tim cao gấp 10 lần so với tiêm phòng. Ông trấn an những người này rằng vắc xin là một sản phẩm an toàn.

Tuần trước, Thụy Sĩ thông báo, chỉ những người đã tiêm phòng hoặc bình phục sau khi mắc Covid-19 mới có thể tới nhà hàng, quán bar và các cơ sở trong nhà kể từ 20/12. Chính phủ nước này cho biết, các hạn chế được đưa nhằm giảm nguy cơ những người chưa tiêm phòng bị nhiễm bệnh vì họ có nhiều khả năng lây virus và bệnh trở nặng.

Tuy nhiên, động thái này đã dẫn tới nạn gia tăng các bữa tiệc lây nhiễm. Theo trang The Local, do cần giấy chứng nhận đã nhiễm virus, những người hoài nghi vắc xin đã đăng quảng cáo trên mạng xã hội để tìm kiếm những người đã mắc bệnh có thể lây virus cho họ.

Hoài Linh

