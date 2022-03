Hai hành khách Trung Quốc tiết lộ đã thoát khỏi vụ tai nạn trên chuyến bay số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern, do những thay đổi trong kế hoạch bay vào phút chót.

Huang Lin (tên nhân vật đã thay đổi), thanh niên 24 tuổi sống ở thành phố Đằng Xung, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), hôm 21/3 đã gây chú ý khi chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện anh may mắn không lên chuyến bay MU5735 của hãng China Eastern mới gặp nạn ở Quảng Tây.

Huang cho biết, anh định đáp chuyến bay từ Đằng Xung đến thành phố Côn Minh cũng thuộc tỉnh Vân Nam, rồi từ đó bay tiếp trên chuyến MU5735 đến Quảng Châu, nơi anh làm việc. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, chuyến bay từ Đằng Xung của Huang đã bị hủy.

"Do chuyến đầu bị hủy nên tôi buộc phải hủy vé chặng sau và không lên chuyến bay này. Tôi cầu cho những người đã lên chuyến bay đó có thể an toàn trở về", Huang chia sẻ trong video đăng trên mạng xã hội, theo Nhật báo Tuổi trẻ Bắc Kinh.

Huang Lin chia sẻ dòng tin nhắn xác nhận đặt vé, trong đó ghi rõ số hiệu chuyến bay là MU5735.

Tương tự Huang Lin, một người phụ nữ tên Xiao Sheng (tên nhân vật đã thay đổi) cũng may mắn thoát nạn, do đã đổi sang chuyến bay sớm hơn vào phút chót. Xiao Sheng cho biết cô cùng 6 người khác ban đầu có kế hoạch cùng lên chuyến bay MU5735. Tuy nhiên, Xiao đã đến nơi trước do đã đổi lịch trình vào phút chót và lên chuyến bay sớm hơn.

Xiao Sheng cho biết 6 người trên chuyến bay gặp nạn đều là người thân và bạn bè, trong đó có một người là chị gái của cô. "Bây giờ tôi chỉ biết chờ đợi tin tức. Tôi rất buồn", Xiao thổ lộ. Truyền thông địa phương sau đó xác minh rằng trong số 6 hành khách trên, có 1 người là trẻ 10 tuổi, 4 người phụ nữ ở độ tuổi 40 và người còn lại là một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Toàn bộ trong số họ hiện vẫn bị mất liên lạc.

Nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã gửi lời chúc đến những người may mắn không lên chuyến bay MU5735 vào phút chót, đồng thời cầu nguyện cho 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn không may có mặt trên chuyến bay xấu số.

Một máy bay của hãng hàng không China Eastern. Ảnh: Hãng hàng không China Eastern

Máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern khởi hành lúc 1 giờ 15 phút chiều 21/3 (giờ địa phương), và dự kiến tới Quảng Châu vào lúc 3 giờ 5 phút chiều cùng ngày. Tuy nhiên, chỉ một tiếng sau khi cất cánh, máy bay bị mất phương hướng, rơi xuống một sườn núi ở tỉnh Quảng Tây.

Công tác cứu hộ tại hiện trường đang được tiếng hành khẩn trương, nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm thấy dấu hiệu sống của toàn bộ 132 người có mặt trên máy bay. Lần gần nhất Trung Quốc ghi nhận một vụ tai nạn máy bay chết người là vụ rơi máy bay ở tỉnh Hắc Long Giang vào năm 2010, khiến 44 người thiệt mạng.

>>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet

Việt Anh

Điểm bất thường trong vụ máy bay chở 132 người rơi tại Trung Quốc Máy bay chở 132 người tại Trung Quốc lao xuống đất trong tư thế gần như thẳng đứng với tốc độ lên tới hàng trăm km/giờ, điều mà các chuyên gia nhận định là ‘rất hiếm gặp’.