Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 30/8 đã đặt nền móng cho cách tiếp cận mới đối với Afghanistan.

“Một chương mới trong mối quan hệ giữa Mỹ với Afghanistan đã mở ra, và nó sẽ được dẫn đầu bằng các chính sách ngoại giao”, ông Blinken tuyên bố. "Nhiệm vụ quân sự đã kết thúc, một nhiệm vụ ngoại giao mới đã bắt đầu".

Theo ông, Mỹ đã đình chỉ mọi sự hiện diện ngoại giao ở Afghanistan và chuyển các hoạt động của cơ quan ngoại giao tại nước này sang Qatar. Ông nói, Washington cam kết sẽ giúp đỡ toàn bộ công dân Mỹ rời khỏi Afghanistan.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: Reuters

Ông Blinken cũng yêu cầu Taliban bảo đảm cam kết duy trì tự do đi lại, bảo đảm quyền cho phụ nữ và các dân tộc thiểu số, cũng như ngăn không để Afghanistan trở thành căn cứ của các tổ chức khủng bố.

“Trong tương lai, bất kỳ sự can dự nào với chính quyền do Taliban lãnh đạo ở Kabul sẽ chỉ được thúc đẩy bởi một điều duy nhất, đó là lợi ích quốc gia quan trọng của chúng tôi”, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm. “Mỗi bước chúng tôi thực hiện sẽ không dựa trên những gì một chính phủ do Taliban lãnh đạo nói ra, mà là những gì họ sẽ làm để thực hiện đúng các cam kết của mình".

Theo trang tin The Hill, phát biểu của ông Blinken được đưa ra chỉ hơn 2 giờ sau khi người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Tướng Kenneth McKenzie, thông báo các cuộc sơ tán quân đội Mỹ và sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Afghanistan đã chính thức khép lại.

Hiện còn 100 công dân Mỹ và hàng nghìn người Afghanistan có nguy cơ bị Taliban trả thù bằng vũ lực vẫn ở lại Afghanistan. Dù một vài người trong số họ quyết định ở lại một cách tự nguyện, thì nhiều người khác không thể đến được sân bay Hamid Karzai do lo sợ gặp phải các trạm kiểm soát của Taliban.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ tiếp tục làm việc để giúp sơ tán thêm những người có nhu cầu rời khỏi Afghanistan, đồng thời buộc Taliban chịu trách nhiệm đảm bảo việc đi lại của họ được diễn ra an toàn nếu không muốn bị cô lập hay bị loại trừ khỏi các tổ chức tài chính và thị trường quốc tế.

“Nếu Taliban muốn tìm kiếm sự hợp pháp và hỗ trợ của quốc tế, thì thông điệp của chúng tôi là bất kỳ tính hợp pháp và bất kỳ sự hỗ trợ nào đều phải tự thân nỗ lực mới có thể đạt được", ông Blinken tuyên bố.

Cũng trong ngày 30/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết về vấn đề Afghanistan với ba điểm chính: buộc Taliban phải cho phép công dân nước ngoài và người muốn rời khỏi Afghanistan được ra đi trong an toàn; cho phép chuyển hàng viện trợ nhân đạo vào Afghanistan mà không bị cản trở; và bảo vệ Afghanistan khỏi nguy cơ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các nhóm khủng bố và âm mưu tấn công khủng bố.

Việt Anh