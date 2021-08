Hôm nay (28/8), quân đội Mỹ đã mở cuộc tấn công trả đũa đầu tiên nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan.

Ảnh: AP

Theo hãng tin AP và tờ The New York Times, cuộc tấn công diễn ra chưa đầy 48h sau khi IS đánh bom liều chết nhằm vào sân bay Kabul, làm ít nhất 170 người Afghanistan và 13 lính Mỹ thiệt mạng.

Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ cho hay, quân đội nước này đã tiến hành cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một thành viên của IS tại Nangahar. Đây là đối tượng bị nghi có liên quan tới việc hoạch định các cuộc tấn công nhằm vào Mỹ tại thủ đô Kabul.

Phát ngôn viên Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ - Đại uý Bill Urban tuyên bố: “Quân đội Mỹ hôm nay đã tiến hành chiến dịch chống khủng bố chống lại một kẻ lập kế hoạch của IS-K”. IS-K là chi nhánh của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại Afghanistan, mang tên IS Khorasan. Nhóm này đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công sân bay Kabul.

Theo quan chức trên, cuộc không kích diễn ra tại tỉnh Nangahar. Thông tin ban đầu cho biết, có một người thiệt mạng, song hiện chưa rõ có dân thường nào bị thương hay tử vong hay không.

Cuộc không kích đã hoàn thành lời cam kết của Tổng thống Joe Biden trước nước Mỹ ngày 25/8 rằng thủ phạm vụ tấn công sẽ không thể lẩn trốn. “Chúng tôi sẽ truy lùng và bắt hắn phải trả giá”, ông Biden nói.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ lại một lần nữa ra khuyến cáo công dân nước này rời khỏi mọi cổng ở sân bay Kabul.

Hoài Linh