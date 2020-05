Một số cơ quan tình báo Mỹ chuẩn bị đưa ra cảnh báo các tin tặc Trung Quốc tấn công và đánh cắp dữ liệu về những nghiên cứu trong điều chế vắc-xin và điều trị Covid-19 của nước này.

Tờ Independent trích nguồn tin từ các cơ quan tình báo Mỹ, trong đó có Cục Điều tra Liên bang và Bộ An ninh Nội địa Mỹ nói rằng phía Trung Quốc đang tìm kiếm “những tài sản trí tuệ có giá trị và và dữ liệu về sức khỏe cộng đồng liên quan tới vắc-xin, tiến trình điều trị và xét nghiệm dịch Covid-19”.

Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và An ninh hạ tầng Mỹ (CISA) Christopher Krebs. Ảnh: Reuters

“Trung Quốc từ lâu đã có hành vi xấu trong không gian mạng, nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi nước này theo dõi các cơ quan, tổ chức liên quan tới chiến dịch phòng chống Covid-19 của Mỹ. Và nhiều cơ quan an ninh mạng nội địa sẽ cố gắng hết sức trong việc bảo vệ những dữ liệu về virus Sars-CoV-2”, Independent trích lời Giám đốc Cơ quan An ninh mạng và An ninh hạ tầng Mỹ (CISA) Christopher Krebs nói.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc bị tố đứng đằng sau các vụ tin tặc tấn công vào mạng lưới các cơ sở nghiên cứu Covid-19 tại Mỹ. Trước đó, CISA cũng các cơ quan an ninh mạng của Mỹ và Anh cũng đã đưa ra lời cảnh báo chung về việc nhiều cơ quan y tế, những công ty dược phẩm, các phòng nghiên cứu vắc-xin tại châu Âu và Mỹ đã trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công mạng.

Tuấn Trần