Hơn một năm sau khi những đợt phong toả vì Covid-19 khiến “thành phố không ngủ” chìm vào giấc ngủ say, New York có thể tỉnh táo trở lại vào mùa hè này.

Theo hãng tin AP, bắt đầu từ 19/5, những người New York, Mỹ đã tiêm vắc-xin Covid-19 có thể bỏ khẩu trang ở hầu hết các tình huống và nhà hàng, cửa hiệu, phòng tập thể dục. Nhiều cơ sở kinh doanh khác cũng có thể hoạt động trở lại với toàn bộ công suất nếu họ chắc chắn rằng tất cả các khách quen đã được tiêm chủng.

Tuần này, tàu điện ngầm sẽ hoạt động suốt ngày đêm. Lệnh giới nghiêm lúc nửa đêm với các quán bar và nhà hàng sẽ kết thúc vào cuối tháng này. Vé Broadways đang được bán trở lại dù cho tới tháng 9 các buổi biểu diễn mới diễn ra.

Các quan chức Mỹ cho biết, bây giờ là thời điểm New York rũ bỏ hình ảnh một thành phố bị virus đánh bại vào mùa xuân năm ngoái và phục hồi như nó được thể hiện trên trang bìa mới nhất của tạp chí The New Yorker. Đó là hình ảnh về một cánh cửa khổng lồ mở ra một phần đường chân trời để một tia sáng chiếu vào.

Liệu New York có thể trở lại như xưa? “Có lẽ là 75%...Nó chắc chắn sẽ sống lại”, Mark Kumar, 24 tuổi, một huấn luyện viên cá nhân nói.

Tuy nhiên, Ameen Deen, 63 tuổi nói: “Cảm giác bình thường hoàn toàn sẽ không tới sớm. Có quá nhiều người thiệt mạng, có quá nhiều khổ đau và bất bình đẳng”.

Mùa xuân năm ngoái, thành phố lớn nhất ở nước Mỹ này là điểm nóng chết chóc nhất do virus corona ở Mỹ với hơn 21.000 người thiệt mạng chỉ trong 2 tháng. Bệnh nhân da đen vào gốc Tây Ban Nha có tỷ lệ tử vong cao hơn so với người da trắng và người Mỹ gốc Á.

Các bệnh viên tràn ngập bệnh nhân và xác chết. Các xe kéo lạnh được trưng dụng làm nhà xác tạm thời và lều được dựng ở công viên trung tâm như một bệnh viện tạm để trị Covid-19. Những con phố náo nhiệt ở New York trở nên yên tĩnh, dành chỗ cho tiếng còi xe cấp cứu và những tràng pháo tay ban đêm từ các cửa sổ căn hộ dành cho nhân viên y tế.

Sau hơn một năm bấp bênh, đóng cửa rồi tái mở cửa, thành phố hy vọng việc tiêm chủng sẽ làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Cho tới giờ, khoảng 48% cư dân New York đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin ngừa Covid-19. Số ca tử vong, ca nhiễm và nhập viện vì Covid-19 đã giảm mạnh trong các tuần gần đây.

Nhiều nơi ở Mỹ cũng như trên thế giới đang dần trở lại tình trạng bình thường sau khi cuộc khủng hoảng do Covid-19 gây ra, cướp đi sinh mạng của 3,4 triệu người trên toàn cầu, gồm cả hơn 587.000 người ở Mỹ.

Các sòng bạc ở Las Vegas đang hoạt động trở lại với 100% công suất và không có yêu cầu giãn cách xã hội. Công viên Disneyland ở California cũng mở cửa trở lại vào cuối tháng trước sau khi dừng hoạt động trong 400 ngày. Massachusetts cũng công bố mọi hạn chế liên quan tới Covid-19 sẽ kết thúc vào cuối tuần của Ngày Tưởng niệm.

Pháp cũng đã mở cửa trở lại vào hôm qua, với tháp Eiffel, các quán cà phê và rạp chiếu phim, bảo tàng Louvre cũng đón khách lần đầu tiên sau nhiều tháng.

