Nhật Bản sẽ đặt 1/4 dân số trong tình trạng khẩn cấp bắt đầu từ ngày 25/4 tới, theo ghi nhận từ báo điện tử Japan Today.

Trang tin này cũng cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide ​​sẽ chính thức ban bố sắc lệnh trên trong ngày 23/4. Tình trạng khẩn cấp dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng đến 4 khu vực Tokyo, Osaka, Kyoto và Hyogo, và sẽ kéo dài từ ngày 25/4 đến hết ngày 11/5.

Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 25% dân số Nhật Bản sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp mới này. Bên cạnh đó, một số lệnh hạn chế dự kiến cũng sẽ được ban hành ​​như đóng cửa tạm thời các cơ sở phục vụ đồ uống có cồn, cấm khán giả tham gia các sự kiện công cộng, và hạn chế hoạt động của các tuyến xe buýt và tàu điện vào cuối tuần.

Nhật Bản sẽ đặt 1/4 dân số trong tình trạng khẩn cấp bắt đầu từ ngày 25/4 tới. Ảnh: Reuters

Theo Japan Today, thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các trường hợp nhiễm Covid-19 đang có chiều hướng gia tăng ở Nhật Bản. Tính riêng trong ngày 21/4, nước này đã ghi nhận tới 5.369 ca nhiễm mới, mức tăng hàng ngày cao chưa từng thấy kể từ giữa tháng 1 năm nay, theo dữ liệu từ Trung tâm Kỹ thuật Hệ thống và Khoa học Đại học Johns Hopkins (JHU CSSE) (Mỹ).

Cho đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận hơn 546.000 ca nhiễm và hơn 9.760 ca tử vong do Covid-19, theo dữ liệu của JHU CSSE. Trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản, Tokyo đã ghi nhận số ca nhiễm và tử vong nhiều nhất (lần lượt là 132.000 và 1.840), tiếp theo là Osaka (71.058 và 1.297). Bên cạnh đó, nước này cũng đang tụt hậu so với nhiều nước phát triển khác trong việc triển khai vắc-xin Covid-19. Tính đến ngày 23/4, Nhật Bản mới chỉ quản lý được 2,3 triệu liều vắc-xin , tương đương khoảng 1,9 liều/100 người, theo số liệu giám sát vắc-xin của báo The New York Times.

Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp giữa mùa dịch Covid-19. Vào ngày 7/4 năm 2020, thủ đô Tokyo và 6 khu vực khác đã rơi vào tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng để làm chậm sự lây lan của virus corona.

Trong khi đó, Thế vận hội Tokyo dự kiến ​​sẽ khai mạc vào ngày 23/7, tức chỉ còn khoảng 3 tháng nữa sẽ chính thức khởi tranh. Hôm 15/4 vừa qua, một quan chức cấp cao của Nhật Bản nói rằng việc hủy bỏ Thế vận hội vẫn là "một lựa chọn." Nếu không, sự kiện sẽ phải tổ chức mà không có bất kỳ khán giả nước ngoài nào, theo một quyết định được ban tổ chức Thế vận hội công bố vào ngày 20/3.

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19



Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

Link tải Bluezone trên iOS

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng. Bluezone là ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu họ chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

Việt Anh

Ấn Độ phá kỷ lục lây nhiễm Covid-19 toàn cầu, EU định kiện AstraZeneca Ấn Độ ghi nhận 314.835 ca nhiễm Covid-19 mới trong một ngày, trở thành nước đứng thứ hai thế giới về số người nhiễm virus corona.

Lào phong tỏa thủ đô, thế giới 122,8 triệu ca khỏi Covid-19 Trên thế giới có hơn 3 triệu ca tử vong vì Covid-19, song có hơn 122,8 triệu trường hợp đã khỏi sau khi nhiễm virus.