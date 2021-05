Trong khi các quốc gia giàu đã dự trữ vắc-xin Covid-19 cho người dân, nhiều quốc gia nghèo vẫn chưa có liều vắc-xin nào.

Nhiều nước chưa có liều vắc-xin Covid-19 nào. Ảnh: AP

Tại bệnh viện nhỏ nơi bác sỹ Oumaima Djarma làm việc ở thủ đô của Chad, không có cuộc tranh luận nào về loại vắc-xin ngừa Covid-19 tốt nhất. Đơn giản là họ không có vắc-xin ngừa Covid-19 nào cả.

Ngay cả các bác sĩ và y tá như Djarma, những người chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Chad, họ cũng không được tiêm vắc-xin. Chad là một trong những nước kém phát triển nhất trên thế giới, nơi có khoảng 1/3 đất nước bị sa mạc Sahara nuối chửng.

Hãng tin AP dẫn lời vị bác sĩ 33 tuổi này nói: “Tôi thấy điều đó thật bất công và không công bằng và đó là điều mà tôi cảm thấy buồn. Tôi thậm chí không có sự lựa chọn. Khi vắc-xin đầu tiên được đưa tới và được cấp phép, tôi sẽ tiêm”.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, gần một chục quốc gia, phần nhiều là ở châu Phi, vẫn đang chờ vắc-xin. Những nước chưa có vắc-xin Covid-19 ở lục địa này, ngoài Chad còn có Burkina Faso, Burundi, Eritrea và Tazania.

“Tình trạng chậm trễ và thiếu hụt nguồn cung vắc-xin đang khiến các quốc gia châu Phi tụt lại phía sau phần còn lại của thế giới trong việc triển khai vắc-xin Covid-19. Châu lục này hiện chỉ chiếm 1% số vắc-xin Covid-19 được tiêm trên toàn cầu”, WHO cảnh báo hồi tuần trước.

Tại những nơi không có vắc-xin, có khả năng các biến thể mới và đáng lo sẽ xuất hiện, Gian Gandhi – điều phối viên Bộ phận cung ứng của chương trình COVAX thuộc Liên Hợp Quốc cho hay.

Chad dự kiến sẽ nhận được một số liều vắc-xin do Pfizer sản xuất vào tháng sau, nếu nước này có các cơ sở giữ lạnh cần thiết để đảm bảo an toàn cho vắc-xin, khi mà nhiệt độ ở nước này mỗi ngày có thể lên tới 43,5 độ C.

Một số quốc gia hiện chưa có vắc-xin cũng cần nhiều thời gian hơn để đáp ứng các yêu cầu về nhận vắc-xin, gồm cả ký kết miễn trừ bồi thường với nhà sản xuất và có kế hoạch phân phối.

Tại Haiti, chưa có liều vắc-xin nào được tiêm cho hơn 11 triệu người sống tại quốc gia nghèo nhất tây bán cầu này. Haiti dự kiến nhận 756.000 liều vắc-xin AstraZeneca thông qua COVAX, nhưng các quan chức chính phủ tại đây cho biết, họ không có cơ sở hạ tầng cần thiết để bảo quản vắc-xin và họ lo sẽ phải vứt bỏ nó.

Ngoài ra, giới chức Haiti còn lo ngại về các tác dụng phụ tiềm ẩn và cho biết, thích loại vắc-xin một liều.

Một vài quốc đảo nhỏ ở vùng Thái Bình Dương cũng chưa nhận được vắc-xin Covid-19. Vanuatu, với dân số 300.000 người, đang chờ những liều vắc-xin AstraZeneca đầu tiên có thể tới vào cuối tháng này. Tuy nhiên, Vanuatu mới chỉ ghi nhận 3 ca nhiễm virus corona và tất cả đã được cách ly.

Hoài Linh

Buộc các công ty dược chia sẻ sáng chế vắc-xin: Ý tưởng xa vời Những nước phát triển dẫn đầu trong sản xuất vắc-xin chịu áp lực nặng nề về việc buộc công ty dược phẩm tư nhân chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ để tăng nguồn cung toàn cầu.

Không hỗ trợ iframe