Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên hôm nay (21/6) đề xuất gặp đại diện của Bình Nhưỡng ở “bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, không điều kiện tiên quyết”.

Phái viên Mỹ đề xuất gặp đại diện Triều Tiên vô điều kiện. Ảnh: France24

Theo trang France24, đề xuất trên được nêu ra dù cho tới giờ giữa Triều Tiên và chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden không có liên lạc công khai nào.

Đặc phái viên Mỹ Sung Kim tuyên bố như vậy sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hồi tuần trước đưa ra phản ứng đầu tiên đối với việc Washington xem xét lại chính sách đối với Bình Nhưỡng. Ông Kim nói Triều Tiên phải chuẩn bị cho cả đối thoại lẫn đối đầu với Mỹ.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden trước đây hứa hẹn cách tiếp cận thực tế, được điều chỉnh, gồm cả các nỗ lực ngoại giao để thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo bị cấm.

“Chúng tôi vẫn hy vọng Triều Tiên sẽ phản hồi tích cực với sự tiếp cận của chúng tôi và đề nghị gặp ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào và không có điều kiện tiên quyết của chúng tôi”, đặc phái viên Kim nói trong chuyến thăm Hàn Quốc, nước đồng minh của Mỹ.

Cũng trong ngày hôm nay, ông Kim đã kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thực thi đầy đủ nghị quyết chống Bình Nhưỡng, vốn hạn chế Triều Tiên nhập khẩu dầu và xuất khẩu than đá, hàng dệt may, cá và nhiều món hàng khác sang nước ngoài.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục thực thi mọi nghị quyết của Hội đồng Bảo an về Triều Tiên. Chúng tôi cũng kêu gọi các thành viên Liên Hợp Quốc, đặc biệt là các thành viên Hội đồng Bảo an cũng làm như vậy nhằm giải quyết những mối đe doạ mà Triều Tiên gây ra”, ông Sung Kim nói.

Hoài Linh