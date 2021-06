Một nghiên cứu mới phát hiện, virus gây đại dịch Covid-19 đã xuất hiện ở Mỹ nhiều tuần trước khi nước này chính thức ghi nhận các ca bệnh đầu tiên vào đầu năm ngoái.

Các nhà nghiên cứu đến từ chương trình All of Us thuộc Viện Sức khỏe quốc gia Mỹ (NIH) hôm 15/6 đã cho công bố khám phá mới trên tạp chí y học Các bệnh truyền nhiễm lâm sàng.

Sputnik trích dẫn tóm tắt nghiên cứu cho biết, nhóm tác giả đã xem xét hơn 24.000 mẫu máu thu thập từ toàn bộ 50 tiểu bang của Mỹ từ ngày 2/1 - 18/3/2020 để tìm kiếm các kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Cơ thể con người tạo ra các kháng thể trong quá trình chống lại nhiễm trùng, đồng nghĩa nếu ai đó có kháng thể trong máu của mình, họ đã mắc bệnh vào một thời điểm nào đó trong quá khứ.

Nghiên cứu của NIH phát hiện, tại 5 tiểu bang của Mỹ gồm Illinois, Massachusetts, Mississippi, Pennsylvania và Wisconsin, 7 người cho các mẫu máu chứa kháng thể SARS-CoV-2. Trong đó, 3 người đến từ Illinois và được lấy mẫu ngày 7/1, tức là 17 ngày trước khi ca dương tính với virus đầu tiên tại tiểu bang chính thức được ghi nhận vào ngày 24/1. Các tiểu bang khác có một trường hợp chứa kháng thể và hầu hết họ đều có trước khi những nơi đó xác nhận ca bệnh đầu tiên.

Cho đến nay, nhà chức trách Mỹ chính thức ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên tại nước này là một công dân tiểu bang Washington, người có xét nghiệm dương tính vào ngày 19/1/2020.

"Nghiên cứu này cho phép chúng tôi khám phá thêm thông tin về sự khởi đầu của đại dịch tại Mỹ và làm nổi bật giá trị thực tế của nghiên cứu ngành dọc trong việc tìm hiểu động lực của các bệnh mới nổi như Covid-19 ... Điều này rất quan trọng cho việc cung cấp thông tin về các chiến lược và sự chuẩn bị cho sức khỏe cộng đồng”, Josh Denny, giám đốc điều hành chương trình All of Us, một thành viên nhóm nghiên cứu nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Denny và các đồng nghiệp cảnh báo rằng, dữ liệu của họ chưa đầy đủ và còn nhiều hạn chế, bao gồm cả lượng mẫu ít từ nhiều tiểu bang Mỹ và sự thiếu thông tin về cách họ bị nhiễm mầm bệnh nguy hiểm thế nào.

Theo Sputnik, nghiên cứu mới của các chuyên gia NIH ám chỉ, virus SARS-CoV-2 có thể phát tán ở Mỹ từ tháng 12/2019, sớm hơn nhiều so với những gì được biết đến lâu nay.

Loại virus corona chủng mới này lần đầu tiên được tìm thấy tại Vũ Hán, Trung Quốc vào những ngày cuối năm 2019, khi một số trường hợp mắc bệnh hô hấp lạ, nghiêm trọng được đưa vào các bệnh viện trong thành phố. Đến ngày 12/1/2020, virus đã được phân lập và giải trình tự bộ gen, xác nhận nó không phải là SARS-CoV-1, virus gây ra hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS).

Việc truy tìm nguồn gốc dịch của Trung Quốc đã xác định được một trường hợp mắc ở tỉnh Hồ Bắc vào giữa tháng 11/2019. Song, các xét nghiệm mẫu máu ở Italia cho thấy virus dường như đã xuất hiện tại đây vào đầu tháng 9/2019. Mãi tới ngày 21/2/2020, quốc gia châu Âu này mới chính thức ghi nhận ca mắc đầu tiên trong nước.

Cho đến nay, Vũ Hán vẫn được coi là nơi khởi phát Covid-19. Song, thế giới vẫn còn nhiều tranh cãi về nguồn gốc của đại dịch. Cả Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và nhóm 7 nền kinh tế tiên tiến (G7) mới đây đều lên tiếng kêu gọi Trung Quốc hợp tác điều tra kỹ lưỡng về sự xuất hiện của virus, kể cả giả thuyết virus bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.

