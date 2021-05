Philippines và Trung Quốc vừa nhất trí về tầm quan trọng của việc tổ chức đối thoại về tranh chấp ở Biển Đông nhằm xuống thang căng thẳng ở khu vực.

Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) cho biết, hai bên đã có "những trao đổi thân thiện và thẳng thắn" về tình hình và lo ngại liên quan đến các vấn đề Biển Đông tại cuộc họp thứ 6 của Cơ chế Tham vấn Song phương về Biển Đông (BCM), diễn ra trực tuyến hôm 21/5.

BCM là một diễn đàn song phương được thành lập bởi Tổng thống Rodrigo Duterte và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khi hai người gặp nhau năm 2016.

Lực lượng tuần duyên Philippines (PCG) theo dõi một số tàu được tin là tàu dân quân Trung Quốc ở Bãi Sa Bin, Biển Đông, trong bức ảnh được PGC công bố hôm 5/5 và chụp hôm 27/4. Ảnh: Reuters

Phái đoàn Trung Quốc dự cuộc họp do Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Ngô Giang Hạo dẫn đầu còn phía Philippines do quyền Thứ trưởng Ngoại giao Elizabeth Buensuceso dẫn đầu. Theo Inquirer, phía Philippines còn có các quan chức của Cục Ngư nghiệp, Bộ Môi trường và Tài nguyên, Hội đồng An ninh quốc gia, Bộ Quốc phòng, Lực lượng Tuần duyên, Bộ Tư pháp cùng một số cơ quan khác.

"Cả hai bên đều thừa nhận tầm quan trọng của đối thoại trong việc xoa dịu căng thẳng và hiểu rõ quan điểm cũng như ý định của nhau trong khu vực. Hai bên cũng thừa nhận tầm quan trọng của việc giải quyết những khác biệt trong bầu không khí cởi mở và thân tình để dọn đường cho các sáng kiến và hợp tác thiết thực", nhật báo Philippines Inquirer dẫn thông cáo của DFA ngày 22/5.

"Philippines nhắc lại lời kêu gọi từ lâu của mình về việc tôn trọng và tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982 cùng cách diễn giải và áp dụng có thẩm quyền đối với Phán quyết Tòa Trọng tài về Biển Đông năm 2016 – phán quyết cuối cùng và có tính ràng buộc", thông cáo nhấn mạnh thêm.

DFA cho biết, trong cuộc gặp, một vấn đề nữa được hai bên trao đổi là tiến độ giải quyết cho ngư dân của tàu đánh cá Gem-Ver, vốn đã bị chìm sau khi va chạm với một tàu Trung Quốc hồi tháng 6/2019 gần bãi Cỏ Rong xung quanh quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Tàu Trung Quốc khi đó đã bỏ đi sau khi thực hiện hành vi trên, mặc kệ các thuyền viên của Gem-Ver rơi vào tình huống nguy hiểm. Một tàu cá của Việt Nam đang hoạt động gần đó đã phát hiện, giải cứu ngư dân Philippines rồi phối hợp với quân đội Philippines để đưa 22 người bị nạn tới nơi an toàn.

Cuộc họp lần 6 của BCM diễn ra ít ngày sau khi Ngoại trưởng Philippines yêu cầu Trung Quốc rút hết các tàu khỏi vùng biển tranh chấp. Quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng sau khi lực lượng đặc nhiệm quốc gia Philippines phát hiện hơn 200 tàu Trung Quốc hiện diện tại đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hồi tháng 3.



