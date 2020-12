Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết chưa quyết định liệu có tham gia tái tranh cử chức tổng thống, khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc vào năm 2024 hay không.

Nhà lãnh đạo Nga khẳng định hiện còn quá sớm để nói về điều này. Thông tin trên được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra trong cuộc họp báo thường niên diễn ra vào chiều tối nay (17/12, giờ Việt Nam), theo hãng thông tấn RT.

Cuộc họp báo lớn của Tổng thống Nga là sự kiện thường niên được thực hiện kể từ năm 2001. Tổng thống Nga sẽ nói những điểm nổi bật về kinh tế và xã hội của đất nước trong năm. Sau đó các nhà báo nêu ra những câu hỏi với Tổng thống.

Nga ứng phó với dịch Covid-19 tốt hơn

Dịch Covid-19 đã buộc nhà lãnh đạo Nga phải lùi lịch họp năm nay. Hình thức họp chuyển sang trực tuyến. Ông Putin nhận câu hỏi từ dinh thự ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô Moscow. Mọi câu hỏi được gửi qua tin nhắn điện thoại, hoặc video.

Putin nói chưa quyết định tái tranh cử năm 2024. Ảnh: Reuters

Covid-19 cũng là một trong các chủ đề chính của cuộc họp báo này. Tổng thống Putin cho rằng, Nga đã ứng phó với dịch bệnh tốt hơn những nước khác. Ông nhấn mạnh phải đảm bảo 100% người dân tiếp cận đầy đủ với các dịch vụ y tế.

Nga dự kiến trích 550 tỷ rúp (9,2 tỷ USD) từ ngân sách để hiện đại hóa cơ sở y tế, trong đó 500 tỷ rúp trích từ ngân sách liên bang, số còn lại là từ ngân sách khu vực. Kế hoạch này sẽ bắt đầu được thực hiện từ ngày 1/1/2021.

Tổng thống chưa tiêm vắc-xin Sputnik V

Liên quan việc phát triển vắc-xin ngừa Covid-19, ông Putin khẳng định vắcxin do Nga bào chế an toàn và có hiệu quả lên đến 97%, do đó không có lý do gì để không tiêm chủng.

Ông cũng cho rằng việc tiếp cận vắc-xin cần được phổ biến và tiêm chủng cho người dân Nga là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Tuy nhiên, đến nay vẫn thiếu trang thiết bị để sản xuất đủ vắcxin đáp ứng nhu cầu cần thiết.

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Putin nói ông vẫn chưa tiêm Sputnik V, loại vắc-xin đã được cơ quan quản lý Nga phê duyệt hồi tháng 8. Ông cho biết sẽ tiêm khi có thể, tuân thủ quy định về độ tuổi.

“Tôi là người khá tuân thủ luật pháp", ông Putin nói khi được hỏi ông đã tiêm vắc-xin hay chưa. “Tôi nghe theo khuyến nghị của các chuyên gia, nên vẫn chưa tiêm. Nhưng tôi chắc chắn sẽ tiêm ngay khi có thể”.

Kinh tế Nga còn khả quan hơn so với Mỹ

Tổng thống Putin cho biết, GDP của Nga tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay đã giảm 3,6%, nhưng con số này thấp hơn so với nhiều quốc gia lớn khác ở châu Âu, trong đó nhiều nước đã chứng kiến nền kinh tế suy giảm đến 9%.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng kinh tế Nga còn khả quan hơn kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, theo ông, tỷ lệ thất nghiệp tại Nga hiện đã tăng lên mức 6,3% so với mức 4,7% hồi đầu năm nay.

Giải quyết bất hòa với Mỹ thời ông Biden

Phát biểu tại cuộc họp báo, Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng chính quyền của Tổng thống đắc cử Biden sẽ hợp tác với Moscow để giải quyết những bất đồng giữa hai quốc gia.

Ông Putin cho rằng, quan hệ hai nước đã trở thành "con tin" của chính trị trong nước Mỹ. Tổng thống Nga nói, "chúng tôi tin rằng Tổng thống đắc cử Mỹ sẽ giải quyết được mọi việc vì ông ấy có kinh nghiệm về chính sách đối nội và đối ngoại".

Theo nhà lãnh đạo Nga, ông Trump khó có thể rời khỏi đời sống chính trị Mỹ sau khi kết thúc nhiệm kỳ. "Gần 50% dân số Mỹ đã bỏ phiếu cho ông Trump, ông ấy có nền tảng ủng hộ lớn bên trong nước Mỹ", ông Putin nói tại cuộc họp báo.

Thủ lĩnh đối lập làm việc với tình báo Mỹ

Tổng thống Nga cho biết, tình báo Mỹ đã hỗ trợ cho công việc của thủ lĩnh phe đối lập Alexey Navalny. Ông cũng lên tiếng bác bỏ cáo buộc rằng Nga đứng sau vụ đầu độc lãnh đạo phe đối lập Navalny.

Nước Nga sẽ hỗ trợ cho vùng Donbass

Theo Reuters, Tổng thống Putin nói tại cuộc họp báo rằng Nga sẽ thúc đẩy việc giúp đỡ cho vùng Donbass, miền đông của Ukraina.

Ông cho biết, Nga sẽ hỗ trợ khu vực này cải tạo các nhà máy, cơ sở hạ tầng và giúp khu vực này đáp ứng các yêu cầu xã hội của người dân, những người mà theo nhà lãnh đạo Nga là phải đối mặt với những thách thức.

Năm nay, có tổng số 774 nhà báo đăng ký tham gia cuộc họp, trong đó có 237 phóng viên hoạt động tại Trung tâm Thương mại Quốc tế.

Dương Lâm