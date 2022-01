Tàu chiến USS Benfold của Mỹ hôm 20/1 đã thực hiện một số hoạt động tự do hàng hải (FONOP) trên Biển Đông.

“Mỹ thách thức các tuyên bố chủ quyền hàng hải phi pháp trên toàn thế giới, bất kể những tuyên bố đó được quốc gia nào đưa ra. Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS) đã quy định những quyền, sự tự do và việc sử dụng biển một cách hợp pháp tới tất cả các quốc gia. Cộng đồng quốc tế có vai trò lâu dài trong việc duy trì quyền tự do của các vùng biển, vốn rất quan trọng đối với an ninh, sự ổn định và thịnh vượng trên toàn cầu”, trang tin Navy.mil dẫn thông cáo được Hạm đội 7 của Mỹ đưa ra hôm 20/1.

Tàu chiến USS Benfold đi qua Biển Đông hôm 20/1. Ảnh: Navy.mil

“Nước Mỹ đề cao quyền tự do hàng hải cho tất cả các quốc gia, coi đây như một nguyên tắc. Chừng nào một số quốc gia tiếp tục đưa ra yêu sách và khẳng định chủ quyền của họ vượt trên thẩm quyền luật pháp quốc tế, thì Mỹ sẽ tiếp tục bảo vệ và đảm bảo các quyền, sự tự do trên biển đối với tất cả các nước. Không một quốc gia nào thuộc cộng đồng quốc tế phải chịu sự đe dọa hay ép buộc phải từ bỏ các quyền và sự tự do trên biển”, thông cáo ghi thêm.

Những hình ảnh được Hạm đội 7 của Mỹ đăng tải hôm 20/1 cho thấy, tàu khu trục USS Benfold đã cùng chiến hạm USS Dewey thực hiện một số hoạt động tự do hàng hải trên Biển Đông, chẳng hạn như tiến hành các bài diễn tập thông tin trực quan.

Một thủy thủ thuộc biên chế tàu USS Benfold có mặt ở Biển Đông hôm 20/1. Ảnh: Navy.mil

Thủy thủ tàu USS Benfold diễn tập thông tin trực quan với thuyền viên chiến hạm USS Dewey. Ảnh: Hạm đội 7/ Twitter

Ảnh: Hạm đội 7/ Twitter

Ảnh: Hạm đội 7/ Twitter

Thủy thủ trên đài quan sát của tàu USS Dewey khi đi qua Biển Đông hôm 20/1. Ảnh: Hải quân Mỹ/ Twitter

Tuấn Trần

