Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 10/12 vừa phê chuẩn một hợp đồng bán tàu chiến và các gói nâng cấp hiện đại có tổng trị giá lên tới 9,4 tỷ USD cho Hy Lạp.

Hãng tin RT cho biết, hợp đồng trên được Mỹ công bố gồm bán bốn tàu chiến mặt nước đa nhiệm vụ (MMSC), cùng một gói nâng cấp trị giá 2,5 tỷ USD để hiện đại hóa các tàu khu trục thuộc lớp MEKO đang có trong biên chế Hải quân Hy Lạp.

Ảnh minh họa: Lockheed Martin

“Việc mua bán được đề xuất này sẽ hỗ trợ chính sách đối ngoại và các mục tiêu an ninh quốc gia của nước Mỹ, bằng cách nâng cao an ninh cho một nước đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), vốn là một đối tác quan trọng đối với sự ổn định chính trị và tiến bộ kinh tế ở châu Âu”, thông cáo của Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA) Mỹ, nêu rõ.

Nếu hợp đồng này được ký kết, kế hoạch nâng cấp hạm đội tàu chiến Hy Lạp sẽ bao gồm lắp đặt nhiều hệ thống mới như pháo hải quân cỡ nòng 127mm và hệ thống định vị thủy âm (sonar). Các tập đoàn quốc phòng như Lockheed Martin, Raytheon, VSE Corporation của Mỹ và BAE Systems của Anh sẽ là những nhà thầu chính.

Theo hãng tin RT, việc phê chuẩn hợp đồng bán tàu chiến được Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra chỉ ba tháng sau khi Pháp tuyên bố đạt được một thỏa thuận cung cấp ba tàu khu trục và một số máy bay chiến đấu đa nhiệm Rafale có trị giá 3,4 tỷ USD (3 tỷ Euro) cho Hy Lạp.

“Thoả thuận này đánh dấu bước đi táo bạo đầu tiên hướng tới quyền tự chủ chiến lược của châu Âu”, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói tại lễ ký thoả thuận với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tại điện Elysee, Paris hôm 28/9.

Tuấn Trần

