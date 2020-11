Theo tờ Asahi, buổi lễ hạ thủy được tổ chức hôm 19/11 tại cảng Tamano, tỉnh Okayama với sự có mặt của giới chức Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (JMSDF).

JMSDF cho biết, con tàu vừa được hạ thủy tên là JS Kumano thuộc lớp tàu hộ vệ đa năng thế hệ mới 30DX. JS Kumano có tổng chiều dài hơn 133m; rộng 16m và có lực giãn nước tối đa lên tới 5.000 tấn.

Do JS Kumano có kích cỡ nhỏ chỉ bằng 2/3 so với tàu hộ vệ thông thường, nên số lượng thủy thủ cần được triển khai để vận hành tàu chỉ cần khoảng 90 người, ít hơn một nửa so với những loại tàu hộ vệ khác.

Lễ hạ thủy tàu JS Kumano hôm 19/11. Ảnh: Asahi

Asahi trích lời một số quan chức quân sự nói rằng, khoảng một nửa số tàu của hạm đội JMSDF trong tương lai sẽ thuộc lớp tàu hộ vệ đa năng cỡ nhỏ 30DX. Và loại tàu này sẽ làm nhiệm vụ hỗ trợ cho các tàu hộ vệ lớp Aegis.

Dự kiến, tàu JS Kumano sẽ vào biên chế chính thức của JMSDF trong tháng 3/2022.

Video: Lễ hạ thủy tàu JS Kumano hôm 19/11. Nguồn: Defensehere_en

Tuấn Trần

