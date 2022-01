Trung Quốc hôm nay (5/1) thông báo, số ca nhiễm virus corona ở thành phố Tây An, miền bắc nước này đã giảm mạnh sau hai tuần phong tỏa chặt chẽ.

Theo hãng tin AP, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết, số ca nhiễm mới ở Tây An là 35, giảm từ 95 ca một ngày trước đó. Điều này đánh dấu sự sụt giảm ổn định kể từ khi số ca nhiễm mới hàng ngày ở thành phố này tăng tới 100, khiến các quan chức phải thắt chặt các hạn chế đối với người dân.

Trong làn sóng lây nhiễm mới nhất, Tây An đã ghi nhận hơn 1.600 ca mắc nhưng không có ca tử vong nào. Số ca nhiễm ở Tây An vẫn còn thấp so với các đợt bùng phát ở những quốc gia khác. Đây là một dấu hiệu cho thấy, chiến lược “không khoan nhượng” với Covid-19 của Trung Quốc – gồm cách ly mọi ca nhiễm, tiến hành xét nghiệm rộng khắp và cố ngăn chặn các trường hợp mắc Covid-19 ở nước ngoài nhập cảnh, đã giúp nước này kiềm chế các đợt bùng phát lớn.

Theo trang Our Wold in Data, Trung Quốc đã tiêm phòng cho 85% dân số. Các mũi tiêm này đã giúp giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh. Tuy nhiên, việc phong tỏa ở Trung Quốc nghiêm ngặt hơn nhiều so với bất cứ những gì diễn ra ở phương Tây, và gây ảnh hưởng lớn tới kinh tế cũng như cuộc sống của hàng triệu người dân.

Một số người dân Tây An đã phàn nàn về tình trạng thiếu hụt thực phẩm song các quan chức sở tại đã lên tiếng biện hộ và cam kết đảm bảo nguồn cung thực phẩm đầy đủ. Tuy nhiên, hiện giới chức Tây An vẫn chưa đưa ra ngày cụ thể cho việc dỡ bỏ phong tỏa.

Theo Tân Hoa xã, ít nhất 2 quan chức tại Tây An đã bị sa thải vì không hoành thành nhiệm vụ kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh. Quan chức thứ ba – lãnh đạo cơ quan quản lý dữ liệu lớn của thành phố, tên là Liu Jun, cũng bị đình chỉ công tác.

Cuối tuần qua, thành phố Yuzhou ở tỉnh Hà Nam cũng bị phong tỏa sau khi ba trường hợp mắc Covid-19 không triệu chứng được phát hiện.

Hiện nay, do Thế vận hội Bắc Kinh sẽ bắt đầu vào ngày 4/2, Trung Quốc đang tăng gấp đôi các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn một đợt bùng phát mới xảy ra, có thể ảnh hưởng tới sự kiện này. Người dân được yêu cầu chỉ nên tới hoặc rời Bắc Kinh trong trường hợp thực sự cần thiết và các khách sạn hầu hết đã ngừng nhận đặt phòng mới. Các vận động viên, quan chức và nhà báo sẽ bước vào bong bóng chống dịch ngay khi tới Bắc Kinh và ở trong đó cho tới khi Thế vận hội mùa đông, từ 4-20/2 kết thúc.

