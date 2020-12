Theo báo Guardian, động thái diễn ra đúng vào lúc hàng triệu người dân ở London và các khu vực đông nam Anh bắt đầu trải qua ngày đầu tiên tái áp phong tỏa nhằm dập dịch Covid-19. Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho hay, chủng virus đột biến mới "vượt ngoài tầm kiểm soát".

Bỉ sẽ bắt đầu ngưng các chuyến bay từ Anh từ nửa đêm ngày 20/12. Phát biểu trên đài truyền hình VRT, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo nói lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong ít nhất 24 giờ.

Ngoại trưởng Italia Luigi Di Maio thông báo, chính phủ nước này quyết định hành động sau khi Anh "lên tiếng báo động về dạng mới của Covid do đột biến virus". Ông Maio nhấn mạnh, động thái nhằm bảo vệ người dân và đất nước hình chiếc ủng.

Mặc dù Ngoại trưởng Italia không tiết lộ thêm thông tin nhưng các chuyến bay từ Anh đến nước này trong ngày 20/12 dự kiến sẽ chưa bị ảnh hưởng ngay lập tức.

Trong khi đó, lệnh cấm cửa các chuyến bay từ Anh của Hà Lan đã có hiệu lực từ 6h sáng ngày 20/12 (theo giờ địa phương) và sẽ kéo dài tới ngày 1/1 năm sau.

Theo một nguồn tin thuộc Bộ Y tế Đức, nước này đang cân nhắc cấm các chuyến bay đến từ Anh và Nam Phi, nơi cũng phát hiện đột biến của virus gây đại dịch.

Đài truyền hình BFM đưa tin, Pháp cũng đang xem xét tạm ngưng đón nhận các chuyến bay và đoàn tàu hỏa đến từ xứ sở sương mù trong bối cảnh hiện tại.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 19/12 đã nâng mức triển khai các biện pháp giới hạn nhằm chống dịch, hủy bỏ việc nới lỏng giãn cách xã hội như kế hoạch ban đầu dịp Giáng sinh để ngăn chặn sự lây lan của mầm bệnh nguy hiểm.

Các quan chức y tế nói, hiện không có bằng chứng cho thấy biến thể virus mới gây chết người nhiều hơn hay phản ứng khác đi trước các vắc-xin. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu nhận thấy, đột biến tăng lây lan tới hơn 70%. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho hay, đột biến này cũng được tìm thấy ở Hà Lan, Đan Mạch và Australia.

Ủy ban châu Âu (EC) hiện chưa phản hồi câu hỏi của phóng viên về việc liệu EC có khuyến nghị triển khai các lệnh cấm như trên đối với mọi nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hay không.

browser not support iframe.

Tuấn Anh

Truyền hình Mỹ đã cho phát sóng trực tiếp cảnh vợ chồng Phó Tổng thống Mike Pence được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 do Pfizer phối hợp với BioNTech bào chế, nhằm trấn an công chúng về sự an toàn của sản phẩm.