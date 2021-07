Bất chấp nguy hiểm có thể xảy ra với bản thân, cô Lý Đình sống ở Hà Bắc, Trung Quốc đã dùng vai đỡ bé gái lọt qua lan can chung cư trong hàng chục phút.

“Khi đó vào khoảng 10h40 ngày 29/6, tôi đang đứng chờ bạn ở bên ngoài tòa chung cư cô ấy sống thì chợt nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tôi liền đi kiểm tra xung quanh và phát hiện một cô bé khoảng 3-4 tuổi đang kẹt tại lan can tầng ba của tòa chung cư. Bởi bản thân cũng là một người mẹ, nên tình mẫu tử trong tôi trỗi dậy. Ngay lập tức, tôi cố trèo lên đó để cứu cháu bé”, cô Lý nói với tờ báo Thanh niên Bắc Kinh hôm 2/7.

Cô Lý Đình dùng vai đỡ bé gái ngã qua lan can. Ảnh: SCMP

Lý kể, cô dễ dàng trèo lên được lên lan can tầng hai của căn hộ ngay dưới chỗ cháu bé bị kẹt. Nhưng từ lan can tầng hai rất khó trèo lên tới lan can tầng ba, nên Lý đành dùng hai tay giữ chặt mái của lan can căn hộ tầng hai, đồng thời dùng vai đỡ lấy chân cháu bé để cô bé không bị tụt xuống.

Một số người dân sinh sống tại tòa chung cư trên ngay khi phát hiện sự việc đã báo cho các cơ quan chức năng, cũng như tiến hành chuẩn bị chăn nệm nhằm phòng trường hợp cháu bé bị tuột khỏi lan can. Sau đó khoảng 20 phút, các nhân viên cứu hộ đã tới hiện trường và giải cứu bé gái an toàn.

Video: SCMP

Tuấn Trần

