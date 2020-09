TikTok khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vượt quá quyền hạn và cấm cửa ứng dụng chia sẻ video này vì các lý do chính trị.

Theo hãng tin NDTV, TikTok đã đệ đơn yêu cầu một thẩm phán liên bang ở Washington ngăn chặn chính quyền ông Trump ban lệnh cấm ứng dụng chia sẻ video này tại Mỹ.

TikTok và tập đoàn mẹ ByteDance Ltd. đâm đơn lên một toà án liên bang ở Washington trong đêm 18/9 (giờ địa phương) để phản đối sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump.

Đây là lần thứ 2 TikTok phản đối các hành động của ông Trump lên tòa án, đưa cuộc chiến địa chính trị về thương mại và chính trị vào hệ thống pháp luật của Mỹ.

TikTok cho rằng, quyết định của chính quyền Trump xuất phát từ các lý do chính trị chứ không phải để ngăn chặn "mối đe dọa to lớn và bất thường" đối với Mỹ. Công ty lập luận, lệnh cấm vi phạm quyền tự do ngôn luận trong Tu chính án số một của Mỹ.

"Hành động của ông Trump sẽ phá huỷ một cộng đồng trực tuyến, nơi hàng triệu người Mỹ cùng nhau thể hiện bản thân", Bloomberg trích dẫn đơn kiện của TikTok.

Trước đó ít giờ, Bộ Thương mại Mỹ công bố quyết định cấm sử dụng hai ứng dụng nổi tiếng của Trung Quốc là WeChat và TikTok tại nước này với lý do bảo vệ an ninh quốc gia.

Cụ thể, mọi động thái phân phối, duy trì WeChat hoặc TikTok trên các cửa hàng ứng dụng trực tuyến sẽ bị cấm từ ngày 20/9. Lệnh cấm lưu trữ hoặc chuyển lưu lượng truy cập Internet liên quan đến WeChat sẽ có hiệu lực cùng ngày, còn lệnh cấm với TikTok có hiệu lực muộn hơn, từ 12/11.

Thanh Hảo





