Các chuyên gia an ninh mạng phát hiện, số vụ tấn công của các tin tặc nhằm vào các hệ thống mạng, máy tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tăng vọt giữa lúc đại dịch Covid-19 hoành hành khắp toàn cầu.

Những vụ tấn công như trên do một số tin tặc (hacker) giỏi thực hiện.

Theo Reuters, Alexander Urbelis, một chuyên gia an ninh mạng kiêm luật sự thuộc công ty luật Blackstone có trụ sở ở New York, Mỹ, đã nhận diện được một vụ đột nhập hệ thống của WHO. Ông Urbelis và các cộng sự đã theo dõi các động thái kích hoạt tên miền đáng ngờ.

Flavio Aggio, quan chức phụ trách thông tin của WHO cho hay, ông Urbelis phát hiện ra âm mưu của tin tặc vào ngày 13/3, khi chúng thiết lập một trang giả mạo hệ thống thư điện tử nội bộ của WHO. Trang web giả mạo này đã được dùng để đánh cắp mật khẩu của nhiều nhân viên tổ chức.

Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Aggio tiết lộ, mặc dù hiện chưa có con số thống kê chính xác nhưng ước tính số vụ tấn công mạng chống lại WHO cũng như giả danh tổ chức tấn công những đối tương khác đã tăng hơn gấp đôi thời gian qua.

Chuyên gia Urbelis không nói ai phải chịu trách nhiệm về sự cố. Song, Reuters trích dẫn hai nguồn tin giấu tên nghi ngờ đó là DarkHotel, một nhóm tin tặc nguy hiểm, nổi tiếng vì hoạt động gián điệp mạng kể từ năm 2007. Các công ty an ninh mạng Kaspersky và Bitdefender xác định DarkHotel cắm chốt ở Đông Á, khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì đợt bùng phát dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra.

Tuy nhiên, Costin Raiu, trưởng bộ phận nghiên cứu và phân tích toàn cầu tại Kaspersky không thể xác nhận DarkHotel có phải là thủ phạm tấn công WHO hay không.

Hồi đầu tháng này, Bộ Y tế và các dịch vụ nhân sinh Mỹ cũng ghi nhận một âm mưu tấn công của tin tặc. Báo New York Times mô tả sự cố là "một nỗ lực đặc biệt ồ ạt nhằm rà quét các lỗ hổng trong các hệ thống cũng như cố gắng xâm nhập vào hệ thống thư điện tử của Bộ".

Tuấn Anh