Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đổi điện thoại di động, thay số mới vì vụ phần mềm gián điệp Pegasus do Israel sản xuất.

Tổng thống Pháp. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn lời phát ngôn viên Chính phủ Pháp Gabriel Attall cho biết: “Tổng thống có vài số điện thoại. Điều này không có nghĩa là Tổng thống đã bị do thám. Đó chỉ là bổ sung an ninh”. Và rằng, các nghi thức an ninh của Tổng thống đã được điều chỉnh do vụ việc trên.

Hành động trên của Pháp là một trong những động thái cứng rắn đầu tiên liên quan tới bê bối về phần mềm gián điệp Israel.

Trước đó, tờ Le Monde và đài phát thanh Radio France đưa tin, số điện thoại của ông Macron nằm trong danh sách các mục tiêu tiềm tàng để do thám của Morocco. Hai cơ quan truyền thông này cho biết, họ không thể tiếp cận với điện thoại của Tổng thống Pháp nên không thể làm rõ liệu điện thoại của ông có bị cài phần mềm gián điệp không.

Một làn sóng phản đối kịch liệt trên toàn cầu đã nổ ra khi một số hãng truyền thông quốc tế đưa tin, phần mềm gián điệp Pegasus được sử dụng để xâm nhập vào điện thoại di động của các nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền, các quan chức chính phủ ở một số quốc gia.

Tại Israel, công ty NSO Group tạo ra phần mềm Pegasus tuyên bố, phần mềm gián điệp này được dùng để chống khủng bố, tội phạm và họ không làm gì sai trái.

Hoài Linh