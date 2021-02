Ít nhất 6 công dân Trung Quốc đã bị giam giữ hoặc bị truy tố vì những cáo buộc “xúc phạm” các binh sĩ thiệt mạng của nước này trong cuộc giao tranh tại biên giới với Ấn Độ.

Công an Trung Quốc cho biết 6 đối tượng đang bị giam giữ trong vòng 15 ngày, trong khi một đối tượng khác bị truy tố do đang ở nước ngoài, và sẽ bị bắt ngay khi hồi hương.

Hôm 19/2, cơ quan ngôn luận chính thức của quân đội Trung Quốc lần đầu thừa nhận 4 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lính Ấn Độ ở thung lũng Galwan trên dãy Himalaya hồi tháng 6 năm ngoái. Danh tính các binh sĩ này gồm Chen Hongjun, Chen Xiangrong, Xiao Siyuan và Wang Zhuoran.

Các binh sĩ Trung Quốc trong cuộc tuần tra chung với các binh sĩ Ấn Độ. Ảnh: CNN

Ngay trong sáng 19/2, Qiu, một blogger nổi tiếng với 2,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội Weibo, đã đặt nghi vấn về số binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng sau cuộc giao tranh với Ấn Độ. Người này cho rằng, con số thực có thể còn cao hơn. Tối cùng ngày, Qiu đã bị cảnh sát thành phố Nam Kinh bắt giữ. Blogger này sau đó đã thú nhận về hành động trái pháp luật của mình. Weibo hiện đã đóng tài khoản chính cùng các tài khoản phụ mà Qiu đang sở hữu.

Theo công an Trung Quốc, tổng cộng 4 người dùng Weibo đã bị bắt giữ vì các bài đăng hoặc bình luận có nội dung tương tự với bài đăng của Qiu. Hai người khác cũng bị giam giữ vì đăng bình luận trong các nhóm trò truyện trên WeChat, và bị các thành viên khác trong nhóm trình báo công an. Người còn lại bị an ninh mạng Trung Quốc phát hiện sau khi đăng tải bài viết có nội dung xúc phạm các binh sĩ thiệt mạng trên WeChat cá nhân.

Việt Anh

