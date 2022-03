Hơn 70 quan chức Trung Quốc đã bị sa thải hoặc kỷ luật trong một tháng qua, liên quan đến việc số ca mắc mới Covid-19 tăng mạnh khắp đất nước.

Trung Quốc đang đối mặt với đợt bùng phát dịch nghiêm trọng nhất kể từ làn sóng lây nhiễm đầu tiên ở Vũ Hán năm 2020. Làn sóng lây nhiễm Covid-19 hiện tại do biến thể Omicron đã dẫn đến hơn 20.000 ca mắc mới khắp toàn quốc và 2 trường hợp tử vong đầu tiên trong hơn một năm qua.

Mặc dù giới chức y tế thừa nhận, hầu hết các ca mắc mới có ít hoặc không có triệu chứng, khiến việc phát hiện chúng gặp khó khăn, nhưng các nhà lãnh đạo hàng đầu đất nước cảnh báo các quan chức dưới quyền rằng, họ sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nếu bị phát hiện lơ là trách nhiệm hoặc không hành động nhanh chóng.

Một nhà quan sát họ Wu cho biết, chiến lược "Không Covid" đã thúc đẩy một số quan chức địa phương triển khai những hành động quyết liệt, vì họ sợ bị xử phạt khi các dương tính bắt đầu tăng lên.

Theo báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng, ít nhất 74 quan chức Trung Quốc đã bị sa thải hoặc kỷ luật vì không hoàn thành nhiệm vụ phòng chống dịch trong làn sóng lây nhiễm mới. Trong số đó, có 14 quan chức chính quyền và công an ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, bao gồm cả các phó giám đốc công an tỉnh và giám đốc công an thành phố Thâm Quyến và Đông Hoản.

Tỉnh đông bắc Cát Lâm cũng sa thải quan chức y tế hàng đầu ở thành phố thủ phủ Trường Xuân và thị trưởng thành phố Cát Lâm, đô thị lớn thứ 2 của tỉnh, cùng 12 quan chức khác vì không kiềm chế được sự lây lan của virus, khiến số ca mắc tại địa phương chiếm hơn một nửa trường hợp bệnh trên toàn đại lục thời gian qua.

“Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương và Ban tổ chức trung ương rất chú trọng đến kết quả hoạt động của cán bộ tỉnh trong công tác chống dịch, những người không đạt sẽ bị loại khỏi đường thăng tiến, còn những người làm tốt sẽ được đưa vào quy hoạch", ông Wu nói.

Một loạt các vụ xử phạt được tiến hành trùng với thời điểm diễn ra cuộc họp của Bộ Chính trị Trung Quốc tuần trước, khi Chủ tịch Tập Cận Bình ra lệnh cho các chính quyền địa phương tiếp tục chiến lược chống dịch không khoan nhượng, dập tắt các ổ dịch càng sớm càng tốt bằng biện pháp phong tỏa cục bộ.

Theo ông Wu, Bắc Kinh "phải thể hiện quyết tâm của mình trong việc buộc các quan chức địa phương phải chịu trách nhiệm về hành động của họ, nếu không mọi người sẽ đổ lỗi cho lãnh đạo về những thất bại". Tuy nhiên, dù Ủy ban Y tế quốc gia đã nhiều lần kêu gọi giới chức địa phương không áp dụng thêm các biện pháp hạn chế và kiểm soát ngoài hướng dẫn quốc gia, nhiều thành phố vẫn triển khai những biện pháp quá mức cần thiết ngay cả khi có số ít ca mắc.

Ông Wu nói, hiện chỉ những nơi có đủ nguồn lực và chuyên môn cần thiết như Thượng Hải mới đủ tự tin để thực hiện các biện pháp “phù hợp chính xác với tình hình”.

Kể từ đợt bùng phát Covid-19 đầu tiên ở Vũ Hán, Bắc Kinh đã xử phạt hơn 1.000 quan chức do không kiểm soát được dịch, bao gồm cả cựu Bí thư thành ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương và cựu Tỉnh trưởng Hồ Bắc Vương Hiểu Đông.

Tuấn Anh

