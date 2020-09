Văn Phòng Liên lạc của Chính phủ Trung Quốc ở Hong Kong (HKSAR) và chính quyền đặc khu hành chính này tuyên bố sẽ "không dung tha" cho những trường hợp vi phạm luật an ninh Hong Kong.

"Chúng tôi kiên quyết ủng hộ chính quyền Đặc khu hành chính và cảnh sát Hong Kong trong việc thực thi nghiêm luật pháp cũng như duy trì sự ổn định xã hội và pháp quyền ở Hong Kong", hãng tin CGTN của Trung Quốc dẫn lời một phát ngôn viên của Văn phòng Liên lạc.

Cảnh sát Hong Kong giương biểu ngữ cảnh báo vi phạm luật an ninh ở Hong Kong ngày 6/9. Ảnh: AP

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi nhiều người Hong Kong đổ ra đường biểu tình ngày 6/9 để phản đối luật an ninh và quyết định hoãn bầu cử Hội đồng Lập pháp tại đây. Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai để kiểm soát tình hình.

Đụng độ đã xảy ra, cảnh sát liên tục phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông. Theo thông báo của Cảnh sát Hong Kong, đến cuối ngày, họ đã bắt giữ 289 đối tượng, chủ yếu vì tụ tập trái phép.

Phản ứng trước tình hình, người phát ngôn của Văn phòng Liên lạc mô tả đó là "hành động khiêu khích rõ ràng đối với các luật liên quan và coi thường tính mạng, sức khỏe và sự an toàn của công chúng". Quan chức này giải thích, do tính chất nghiêm trọng của dịch Covid-19 và để đảm bảo an toàn, công bằng và khách quan cho cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp nhiệm kỳ 7, quyết định hoãn bỏ phiếu là "hợp lý và phù hợp với ý kiến người dân".

Theo kế hoạch ban đầu, bầu cử được tổ chức vào ngày 6/9, nhưng sau đó chuyển sang ngày 5/9/2021.

Phát ngôn viên trên nhấn mạnh, luật an ninh Hong Kong đã được ban hành và có hiệu lực, các cơ quan an ninh quốc gia liên quan của chính phủ trung ương và của Đặc khu cũng đã được thiết lập và bắt đầu thực thi nhiệm vụ. Người này cảnh báo thêm, việc tụ tập bất hợp pháp có thể không chỉ vi phạm luật an ninh mà còn làm tăng đáng kể nguy cơ lây lan virus trong cộng đồng.

Thanh Hảo

'Vua truyền thông' Hong Kong bị bắt theo luật an ninh quốc gia Ông trùm truyền thông Hong Kong (Trung Quốc) Jimmy Lai bị bắt lúc sáng sớm nay (10/8) vì bị tình nghi câu kết với các thế lực ngoại quốc

Trung Quốc trừng phạt nghị sĩ Mỹ vì Hong Kong Trung Quốc vừa tuyên bố trừng phạt 11 công dân Mỹ, bao gồm cả các nghị sĩ để trả đũa lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào các quan chức đại lục vì vấn đề Hong Kong.