Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 19/7 thông báo, Bộ trưởng Lloyd Austin cuối tháng này có chuyến thăm tới một số nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Báo Nikkei Asia, dẫn thông báo từ Lầu Năm Góc, cho hay Bộ trưởng Lloyd Austin sẽ bắt đầu chuyến thăm Đông Nam Á vào ngày 23/7, với các điểm dừng chân tại Singapore, Việt Nam và Philippines. Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên đến Đông Nam Á của một quan chức hàng đầu trong chính quyền Tổng thống Joe Biden.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

"Chuyến đi của Bộ trưởng Austin cho thấy tầm quan trọng của Đông Nam Á đối với chính quyền Biden - Harris, cũng như vai trò thiết yếu của ASEAN trong kiến trúc Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết. “Điều này nhấn mạnh cam kết của Mỹ với khu vực, cũng như ý định duy trì luật lệ quốc tế, thượng tôn pháp luật và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN".

Tại Hội nghị đặc biệt Ngoại trưởng ASEAN - Mỹ hôm 14/7, ASEAN và Mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Hai bên cũng trông đợi sớm có Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, với quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan được tôn trọng.

Việt Anh

