Tôi may mắn khi ở Việt Nam, nơi rất an toàn và ứng phó với đại dịch hiệu quả. Giờ đây, tôi có thể trở lại sinh hoạt và làm việc bình thường, Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam Shirel Levi chia sẻ.

Đảm nhận nhiệm kỳ tại Việt Nam chưa lâu (vào cuối năm ngoái), sau đó đại dịch Covid-19 bùng phát, Phó Đại sứ có thể chia sẻ những trải nghiệm của mình trong giai đoạn đặc biệt này?

Khi đảm nhận vai trò mới, phải mất vài tháng để làm quen mọi thứ, tìm hiểu về đất nước các bạn và dự kiến các hoạt động. Chúng tôi đã lên nhiều kế hoạch sau Tết, và đại dịch đã làm đảo lộn. Dĩ nhiên có chút thất vọng vì tôi không thể thực hiện mọi dự định.

Phó Đại sứ Israel tại Việt Nam Shirel Levi. Ảnh: Trung Hiếu

Tuy nhiên, đại dịch này là một cuộc khủng hoảng toàn cầu và tất cả chúng ta đều ảnh hưởng. Tôi may mắn khi ở Việt Nam – một nơi rất an toàn và ứng phó với đại dịch rất hiệu quả. Giờ đây, tôi có thể trở lại sinh hoạt và làm việc bình thường. Trong khi các đồng nghiệp của tôi trên thế giới có thể không được như vậy. Vì thế, dù nhiều kế hoạch phải tạm hoãn, nhưng tôi cảm thấy may mắn và an toàn khi ở đây, thậm chí tôi có thêm nhiều động lực hơn để tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa Israel và Việt Nam.

Những ngày Việt Nam thực hiện giãn cách xã hội, cảm nhận của bà như thế nào?

Người dân Việt Nam thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện đúng theo các hướng dẫn về giãn cách xã hội, tuân thủ việc mang khẩu trang. Tôi cảm thấy rất an toàn ngay từ khi dịch bệnh bắt đầu. Người dân thận trọng, nhận thức đúng vấn đề, chính phủ Việt Nam hành động nhanh chóng và giờ đây chúng ta có thể thấy tình hình ở Việt Nam rất tốt.

- Bà đã chia sẻ khi dịch bệnh bùng phát, người thân và gia đình bà rất lo lắng muốn bà trở về Israel, và bà ở lại. Vì sao bà quyết định như vậy?

Cha mẹ ở bất kỳ nơi đâu, dù con cái lớn khôn thế nào thì họ vẫn luôn lo lắng cho các con. Khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở châu Á, có vẻ như trở về chúng tôi sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, ngay từ khi bắt đầu, chúng tôi luôn cảm thấy an tâm về mọi thứ. Hơn nữa, trong những thời điểm như thế này, các đại sứ quán ở nước sở tại vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ lãnh sự cho công dân, giúp họ về nước khi cần thiết. Và chúng tôi cũng luôn sát cánh với nước chủ nhà, hỗ trợ những gì có thể. Ví dụ Đại sứ quán của chúng tôi đã hỗ trợ gạo cho sáng kiến ATM gạo ở Hà Nội. Gia đình tôi hiểu tất cả điều này và hy vọng có thể sớm đến thăm Việt Nam.

- Phó Đại sứ đánh giá thế nào về công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam? Cho đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh tại Việt Nam có thể nói đã được đẩy lùi, bà có định thực hiện những kế hoạch thăm thú, khám phá các địa danh ở Việt Nam hay không?

Tôi cho rằng Việt Nam phản ứng rất nhanh chóng và hiệu quả với cuộc khủng này và kết quả hiện tại đã nói lên điều đó. Tôi có rất nhiều nơi ở Việt Nam mong muốn sớm được khám phá như Phong Nha, Huế, Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt.

Thái An