Các kỹ sư Trung Quốc sáng nay (28/6) đã cho chạy thử máy phát tại đập Bạch Hạc Than, bắt đầu quy trình vận hành đập thủy điện lớn thứ hai thế giới.

Video được kênh truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) đăng tải cho thấy, các kỹ sư đã cho chạy thử tổ máy số 1 và số 14 của đập Bạch Hạc Than. Dự kiến, sau khi quy trình chạy thử kết thúc vào sáng 1/7, điện từ đập Bạch Hạc Than sẽ hòa vào mạng lưới điện quốc gia Trung Quốc.

Đập thủy điện Bạch Hạc Than. Ảnh: CCTV 13

“Theo tính toán của chúng tôi, mỗi tổ máy khi chạy thử sẽ tạo gần 17.000 Kilowatt/phút”, kỹ sư Uông Trí Lâm làm việc tại đập Bạch Hạc Than nói.

Theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), hồ chứa của đập thủy điện Bạch Hạc Than đã bắt đầu trữ nước từ đầu tháng Tư. Dự kiến, tổng công suất thủy điện của Bạch Hạc Than sẽ vào khoảng 16.000 MW, tức 16 triệu Kilowatt (kW). Và đây sẽ là đập thủy điện lớn thứ hai thế giới, sau đập Tam Hiệp thuộc tỉnh Hồ Bắc cũng do Trung Quốc xây dựng, đi vào hoạt động.

Ngoài ra, đập Bạch Hạc Than cũng đóng góp một phần quan trọng trong hệ thống kiểm soát lũ trên sông Dương Tử, khi hồ chứa của đập này có sức chứa lên tới hơn 20 tỷ mét khối nước.

Video: CCTV 13

Tuấn Trần

