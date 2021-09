Trên mạng đang lan truyền video quay cảnh lính Mỹ cố tình phá hủy xe quân sự và các thiết bị khác tại sân bay Kabul trước khi rút khỏi Afghanistan, nhằm ngăn chúng rơi vào tay Taliban nguyên vẹn.

Các hình ảnh do một người dùng Facebook có tên Michael Markland, được tin là một lính Mỹ làm nhiệm vụ ở Kabul, cho chia sẻ trên trang cá nhân. Đoạn video cho thấy, một binh sĩ đang cố gắng đập vỡ kính chắn gió của xe bọc thép trong khi một binh sĩ khác ngồi trên ghế lái của xe, giật đứt thiết bị vô tuyến, phá hủy hệ thống máy tính và dùng chân đá vào bảng điều khiển.

Lính Mỹ phá bỏ thiết bị trước khi rút hết khỏi Kabul. Ảnh cắt từ video trên trang Facebook của Michael Markland

Tiếp sau đó là cảnh một binh sĩ đang dùng đá đập vỡ các cửa sổ của một chiếc xe quân sự và một đồng đội của anh dường như đang phá cửa bên trong một tòa nhà.

Theo Sputnik, những hình ảnh trên chỉ là một phần trong đoạn video dài 8 phút, 18 giây xuất hiện trên trang Facebook của Markland, vốn ghi lại những ngày cuối cùng hỗn loạn ở sân bay Kabul trước khi Mỹ hoàn tất rút quân khỏi Afghanistan.

Hôm 30/8, Tướng Kenneth McKenzie, tư lệnh Bộ chỉ huy miền trung của Mỹ khẳng định trước báo giới rằng, binh lính nước này đã vô hiệu hóa một lượng lớn xe bọc thép, máy bay và các thiết bị khác tại thủ đô Afghanistan trước khi lên các chuyến bay cuối cùng rời khỏi quốc gia Nam Á.

Một máy bay tấn công A-29 bị bỏ lại cùng vô số bộ áo giáp và mũ chiến thuật của binh lính phương Tây sau khi rút khỏi Kabul. Ảnh: Daily Mail

Một trực thăng quân sự với tất cả súng đã bị tước bỏ, nằm lại ở sân bay Kabul. Ảnh: Daily Mail

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby lặp lại phát biểu của Tướng McKenzie, nhấn mạnh rằng các thiết bị duy nhất vẫn có thể vận hành tại sân bay bao gồm "một vài xe cứu hỏa và xe nâng để sân bay có thể duy trì hoạt động tốt hơn".

Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng phản bác tuyên bố của các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ và cáo buộc họ nói dối. Ông cho đăng tải trên mạng xã hội một đoạn băng ghi hình các tay súng Taliban đang đi trên các xe bọc thép của Mỹ diễu hành qua một đường phố ở Afghanistan.

Các tay súng Taliban đi trên xe bọc thép của Mỹ trên đường phố Kandahar, Afghanistan.

Cựu lãnh đạo Nhà Trắng ước tính, nhóm vũ trang Hồi giáo đã tịch thu được lượng khí tài quân sự khổng lồ, trị giá tới 85 tỷ USD của Mỹ sau khi xâm chiếm Kabul ngày 15/8 và giành quyền kiểm soát quốc gia Nam Á. Ông đề xuất Mỹ hoặc dùng vũ lực lấy lại số khí tài đó hoặc "ít nhất đánh bom" để phá hủy chúng.

Một tay súng Taliban đi ngang qua các máy bay quân sự, xe bọc thép và xe dân sự bị vứt bỏ ở sân bay Kabul. Ảnh: Daily Mail

Tờ The Times ước tính, trong cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan, Mỹ đã chuyển giao cho các lực lượng an ninh tại nước này hơn 22.000 xe quân sự Humvee, hơn 600 xe an ninh bọc thép M1117, trên 150 xe tải chống mìn MaxPro, gần 170 xe vận tải quân sự M113, 8.000 xe tải cỡ lớn cùng 42.000 xe con và xe bán tải. Lực lượng an ninh địa phương cũng nhận được ít nhất 109 trực thăng và 65 máy bay cánh cố định, hơn 358.000 súng trường tấn công, hàng chục nghìn súng máy, hơn 162.000 thiết bị vô tuyến, trên 16.000 ống nhòm ban đêm và 176 khẩu pháo.

Nhiều ý kiến hiện lo ngại phần lớn số trang thiết bị trên có thể đã rơi vào tay Taliban, biến nhóm vũ trang này trở thành một lực lượng quân sự hùng mạnh gần như chỉ sau một đêm.

Các thành viên Taliban lái và gắn cờ trên trực thăng tịch thu được. Ảnh: Daily Mail

Song, trả lời phỏng vấn truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, một phát ngôn viên của Taliban đã lên tiếng cáo buộc quân đội Mỹ phá hủy sân bay Kabul và dùng các hóa chất để gây độc cho những chiếc xe bọc thép họ vứt bỏ lại.

Theo một phóng viên của hãng tin Al Jazeera, các tay súng Taliban mà cô trò chuyện cũng bày tỏ "sự tức giận, thất vọng và cảm thấy bị phản bội vì các thiết bị Mỹ bỏ lại đều bị gãy hỏng đến mức không thể sửa chữa được". Họ tin rằng, toàn bộ số thiết bị đó là tài sản quốc gia của Afghanistan.

