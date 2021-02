Sự xuất hiện của những vị "khách không mời" tạo ra hình ảnh thú vị cho Grand Slam đầu tiên trong năm. Tuy nhiên, đôi khi nó lại mang đến sự phiền toái cho các tay vợt trong lúc thi đấu.

Xem video bướm làm phiền Naomi Osaka:

Tại Australian Open năm nay, bên cạnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19, BTC còn đối mặt với sự xâm lấn của các loài côn trùng và một số vị "khách không mời" khác.

Naomi Osaka được một con bước "hỏi thăm"

Đặc biệt ở các trận vào buổi tối mùa hè, khi ánh đèn được bật lên cũng là lúc những loài côn trùng như bọ cánh cứng, cào cào, dế, bướm... xuất hiện trên sân nhiều hơn. Điều đó gây ra không ít phiền toái cho các tay vợt.

Chẳng hạn như trong trận đấu giữa Naomi Osaka và Ons Jabeur ở vòng 3 đơn nữ. Tay vợt người Nhật Bản không thể giao bóng khi một con bướm cứ bám lấy cô.

Côn trùng xâm lấn ảnh hưởng đến các tay vợt

Osaka đã nhẹ nhàng mang con bướm ra thả bên ngoài nhưng vị "khách không mời" này thậm chí còn đậu lên mặt hạt giống số 3 tạo ra khoảnh khắc khá thú vị.

Hay như trong các cuộc so tài giữa Simona Halep vs Ajla Tomljanovic và Jannik Sinner vs Denis Shapovalov. Dù sớm phải dừng bước ở vòng 1 nhưng Sinner vẫn được ngợi khen vì hành động không nỡ "xuống tay" với một chú bọ cánh cứng.

Nhân viên của BTC dọn dẹp bọ cánh cứng

Tài năng trẻ người Italy cẩn thận chuyển chú bọ vào lòng vợt và nhẹ nhàng thả nó xuống phía sau ghế trọng tài.

Quỳnh Chi