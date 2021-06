Cục diện bảng G vòng loại World Cup 2022 - KV châu Á:

Việc UAE đè bẹp Malaysia, Thái Lan bị Indonesia cầm hòa, tuyển Việt Nam tiếp tục chiếm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 - khu vực châu Á.

Ở lượt trận đêm 3/6, chủ nhà UAE dễ dàng đè bẹp Malaysia với tỷ số 4-0, trong khi Thái Lan để tuột chiến thắng trước Indonesia dù hai lần dẫn trước.

Hiện tại, dẫn đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vẫn là tuyển Việt Nam với 11 điểm, trong khi vẫn còn 3 trận chưa đá. Đây là lợi thế lớn dành cho HLV Park Hang Seo và các học trò.

Thái Lan gặp khó sau khi để Indonesia (áo đỏ) cầm hòa 2-2

Cả ba đội UAE, Thái Lan và Malaysia đều có 9 điểm nhưng đội bóng Tây Á vươn lên nhì bảng nhờ có chỉ số phụ tốt hơn Thái Lan và Malaysia. Thầy trò HLV Akira Nishino xếp thứ 3 còn Malaysia tụt xuống thứ 4.

Thái Lan và Malaysia tự đẩy mình vào thế khó khi không thể tự quyết ngôi nhất bảng, bởi họ đều chỉ còn 2 trận đấu nữa và tối đa hai đội bóng này đều chỉ có thể giành được 15 điểm.

Thái Lan hoặc Malaysia chỉ có thể chiếm ngôi nhất bảng G trong trường hợp Việt Nam có được không quá 3 điểm trong 3 trận còn lại và UAE giành được không quá 5 điểm trong 3 trận còn lại. Đây đều là những kịch bản quá khó xảy ra. Do đó, cả Thái Lan và Malaysia giờ chỉ còn trông chờ vào suất nhì bảng.

Malaysia (áo vàng) thảm bại trước UAE

Dù vậy, ngay cả ngôi nhì bảng G, cả Thái Lan và Malaysia cũng không còn nhiều cơ hội vì họ đều chỉ bằng điểm UAE trong khi đều đã chơi nhiều hơn đội bóng Tây Á 1 trận, chưa kể kém UAE về chỉ số phụ.

Không những vậy, nếu Malaysia xếp nhì bảng chung cuộc thì họ mất 6 điểm không được tính khi đá với Indonesia (dự kiến bét bảng). Trong khi Thái Lan nhì bảng G thì họ mất 4 điểm không được tính khi đá với đội bóng xứ vạn đảo.

Thầy trò HLV Park Hang Seo quyết cạnh tranh ngôi đầu bảng G với UAE

Do đó, Thái Lan hoặc Malaysia nếu có xếp nhì bảng G cũng coi như không còn hi vọng cạnh tranh với các đội nhì bảng khác do điểm số và chỉ số phụ của họ đều không tốt.

Chính vì thế, ngôi nhất bảng G giờ chỉ còn là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và UAE. Nếu Việt Nam giành được ít nhất 7 điểm trong 3 trận còn lại, thầy trò HLV Park Hang Seo chắc chắn nhất bảng G và vào vòng loại cuối cùng. Nếu UAE thắng 3 trận còn lại, họ chắc chắn nhất bảng và có vé đi tiếp.

Trường hợp tuyển Việt Nam hoặc UAE chỉ có được ngôi nhì bảng thì kết quả với đội cuối bảng cũng không được tính. Khi đó thì cơ hội lọt vào top 4 đội nhì bảng có thành tốt nhất cũng trở nên mong manh.

Xếp hạng các đội nhì bảng

Video Thái Lan 2-2 Malaysia:

browser not support iframe.

Nghĩa Hưng