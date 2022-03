Xem trực tiếp play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu, cập nhật kênh phát sóng trực tiếp vòng play-off tranh 3 vé cuối cùng của khu vực châu Âu tham dự VCK World Cup 2022.

Vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính, với sự góp mặt của các ông lớn như Bồ Đào Nha, Italia, Ba Lan, Thụy Điển,... cùng các ngôi sao lừng danh như Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Lewandowski, Jorginho,...

Khán giả có thể xem trực tiếp những màn so tài đỉnh cao trên các kênh thuộc hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam gồm On Football, On Sports News, On Sports+ và ứng dụng ON.

Lịch trực tiếp vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu

Kết quả bốc thăm phân cặp và phân nhánh vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu:

Nhánh A

Cặp 1: Scotland - Ukraine

Cặp 2: Wales - Áo

Nhánh B

Cặp 1: Nga - Ba Lan

Cặp 2: Thuỵ Điển - CH Séc

Nhánh C

Cặp 1: Italy - Bắc Macedonia

Cặp 2: Bồ Đào Nha - Thổ Nhĩ Kỳ

Kết quả bốc thăm vòng play-off World Cup 2022 KV châu Âu

