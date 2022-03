Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan - Trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan giải Dubai Cup 2022, lúc 19h ngày 29/3.

Theo lịch, trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan diễn ra vào lúc 19h ngày 29/3 (theo giờ Việt Nam). Trận đấu này gợi nhớ lại ký ức về trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc. Khi đó, thầy trò HLV Park Hang Seo đã thua U23 Uzbekistan đầy tiếc nuối ở những phút cuối cùng của hiệp phụ, qua đó nhìn đối thủ giành chức vô địch.

Ngoài trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan, các cặp đấu còn lại của lượt trận cuối giải U23 Dubai Cup 2022 gồm: U23 Saudi Arabia vs U23 Nhật Bản, U23 UAE vs U23 Trung Quốc, U23 Croatia vs U23 Qatar và U23 Iraq vs U23 Thái Lan.

U23 Việt Nam (áo đỏ) quyết tâm đòi nợ U23 Uzbekistan

Toàn bộ các trận đấu của U23 Việt Nam sẽ được phát sóng trực tiếp trên ứng dụng TV360 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.

Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet sẽ tường thuật trực tiếp và cập nhật link xem màn so tài rất đáng chờ đợi này.

Highlights U23 Việt Nam 0-1 U23 Croatia:



browser not support iframe.

Danh sách U23 Việt Nam tham dự Dubai Cup 2022

Thiên Bình

