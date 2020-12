Bước sang tháng 12/2020 là tròn một năm thương hiệu bán lẻ thời trang nổi tiếng Uniqlo đến Việt Nam. Quãng thời gian này, Uniqlo đã mang đến một nơi mua sắm chất lượng và “ghi điểm” với tín đồ thời trang Việt bằng những dấu ấn khó quên.

Mang triết lý LifeWear đến với khách hàng Việt

8h sáng góc đường Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn (TP.HCM) sôi động hơn hẳn ngày thường với dòng người xếp hàng chờ bên ngoài trung tâm thương mại Parkson, nơi toạ lạc cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Việt Nam.

Anh Đôn Vinh, một trong những khách hàng khi đó nhớ lại: “Dù đang có lịch công tác ở Hà Nội nhưng mình đã mua vé máy bay về TP.HCM sớm để kịp xếp hàng. Thực sự rất vui khi là một trong những người đầu tiên mua sản phẩm yêu thích ngay tại quê hương mình”.

Những khách hàng đến sớm để trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng Uniqlo đầu tiên tại Việt Nam

Sức hút của thương hiệu Uniqlo nằm ở sự đầu tư kỹ lưỡng qua từng mẫu trang phục. Sản phẩm của Uniqlo còn gây ấn tượng bởi chất lượng bền, mẫu mã đẹp, phù hợp với nhiều đối tượng tiêu dùng và những công nghệ ẩn giấu trong từng thớ vải.

Đội ngũ nghiên cứu cùng các nhà thiết kế của Uniqlo luôn lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của người tiêu dùng: không phải vận lên người nhiều lớp áo dày vào mùa đông để giữ ấm, hay phải chịu đựng sự ẩm ướt vì nước mưa thấm vào áo - để rồi đưa công nghệ vào hoá giải hiệu quả. Đó là khởi đầu của những công nghệ nổi tiếng thế giới như Heattech, AIRism, Blocktech và Ultra Light Down.

Gia đình Trang Lou, Tùng Sơn và Xoài là một trong những fans trung thành của thương hiệu Uniqlo

Chị Duyên Nguyễn chia sẻ: “Chiếc áo Ultra Light Down tôi được tặng cách đây 7 năm vẫn còn bền đẹp và tôi vẫn mặc trong những chuyến đi đến vùng lạnh”.

Trước khi đến Việt Nam, Uniqlo đã chinh phục hàng triệu khách hàng trên thế giới và nay tiếp tục hướng tới chinh phục khách hàng Việt. Thương hiệu còn kết hợp với các nhà thiết kế nổi tiếng như: JW Anderson, Jil Sander, Hana Tajima, Marimekko để người tiêu dùng thỏa sức mua sắm những sản phẩm đặc biệt.

Cô Anh Đào chia sẻ: “Tôi thích nhất là dịch vụ chăm sóc khách hàng rất chu đáo của cửa hàng Uniqlo. Nhân viên luôn niềm nở giúp đỡ tôi lấy đồ, đưa giỏ shopping và tư vấn tôi chọn sản phẩm phù hợp”.

Phong cách đơn giản, chất lượng cao, tiện dụng hằng ngày, tinh tế trong từng chi tiết, dựa trên nhu cầu cuộc sống và luôn phát triển - Uniqlo gọi đó là triết lý LifeWear. Sau một năm, LifeWear dần trở thành một phần thiết yếu phong cách thời trang của người Việt Nam, đặc biệt ở 2 thành phố lớn TP.HCM và Hà Nội.

Những hoạt động thiết thực hướng tới cộng đồng

Tròn 3 tháng sau màn chào sân TP.HCM, Uniqlo “theo tiếng gọi” của người dân Thủ đô Hà Nội mở cửa hàng tại Vincom Phạm Ngọc Thạch. Liên tục sau có đó tổng cộng 6 cửa hàng ở các vị trí sầm uất tại TP.HCM và Hà Nội đã được mở cửa. Bên cạnh những không gian mua sắm ngăn nắp, tiện lợi và sang trọng, khách hàng còn có thể tìm thấy những góc trang trí gần gũi nhờ mảng xanh cây cối, do Uniqlo đồng sáng tạo với doanh nhân Helly Tống hay kết hợp cùng kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa đưa tre vào không gian mua sắm.

Tre được khéo léo đưa vào thiết kế cửa hàng Uniqlo Vincom Phạm Ngọc Thạch

Trong khu vực thời trang của mình, Uniqlo liên tục dành “đất” cho những hoạt động sáng tạo vì cộng đồng, như triển lãm tranh của trẻ tự kỷ từ xưởng nghệ thuật Tòhe, trưng bày tác phẩm được làm bằng rác thải nhựa nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, “bắt tay” với 2 họa sĩ Vũ Tuấn Anh và Vườn Illustration để đưa hình ảnh văn hoá Việt Nam lên bộ sưu tập áo thun UTme!.

Không gian xanh trong cửa hàng do Uniqlo kết hợp cùng doanh nhân trẻ Helly Tống thiết kế

Một năm Uniqlo có mặt Việt Nam cũng là một năm cả thế giới bị ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19. Với mục tiêu đóng góp giúp phát triển cộng đồng bền vững, tháng 4/2020, Uniqlo ủng hộ 500.000 khẩu trang và các sản phẩm AIRism và áo thun UTme! với thông điệp “Việt Nam ơi, Together we will win” để động viên tinh thần của các bác sĩ và nhân viên y tế tuyến đầu.

Sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng luôn nằm trong tôn chỉ hoạt động của Uniqlo Việt Nam

Tháng 9/2020, Uniqlo cùng Thành đoàn TP.HCM trao 2.000 bộ trang phục đến người dân ở các xóm lao động trên địa bàn, mang lại niềm vui cho xóm nghèo.

Ông Osamu Ikezoe, TGĐ Uniqlo Việt Nam, chia sẻ: “Hành trình năm đầu tiên Uniqlo tại Việt Nam vô cùng tuyệt vời nhờ vào sự tin yêu của khách hàng. Sự phát triển nhanh chóng tại thị trường Việt Nam được ghi nhận nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của đông đảo khách hàng. Nhân dịp đặc biệt này, Uniqlo mong muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến khách hàng. Chúng tôi cam kết tiếp tục mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất và không ngừng đóng góp cho sự phát triển chung của cộng đồng”.

In đậm trong văn hóa cảm ơn của Nhật Bản, UNIQLO thể hiện sự biết ơn của mình dành cho khách hàng Việt Nam qua chương trình Tri ân nhân dịp chúc mừng UNIQLO tròn 1 năm. Chi tiết chương trình xem tại link: https://bit.ly/UNIQLO-ChucMung1Nam

Ngọc Minh