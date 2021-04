Với đam mê kinh doanh từ nhỏ, cộng với sự liều lĩnh, chàng CEO trẻ tuổi Hoàng Đặng xây dựng công ty The Human, điều hành doanh nghiệp phát triển tập khách hàng cả trong và ngoài nước.

The Human là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh các mẫu thiết kế thời trang, may mặc với các đối tác đang hoạt động ở các sàn thương mại điện tử. Hoàng Đặng cho biết, không chỉ ở trong nước, đối tượng khách hàng mà các thiết kế của The Human hướng đến còn ở châu Âu, Mỹ.

Về những ý tưởng sáng tạo trong trang phục, CEO Hoàng Đặng chia sẻ: “Tất cả mọi ý tưởng The Human làm đều bắt nguồn từ văn hóa thời trang. Chúng tôi luôn theo dõi các xu hướng và không ngừng sáng tạo, khơi nguồn cảm hứng để tạo những sản phẩm đầy màu sắc”.

Hoàng Đặng - CEO The Human

Sau 2 năm thành lập, The Human đã có hơn 50.000 ý tưởng được thực thi, hơn 500.000 sản phẩm được bán ra trong 1 năm với mạng lưới phân phối rộng khắp. Sau những thành công của The Human là những tâm huyết, sự nỗ lực của CEO trẻ Hoàng Đặng.

Hoàng Đặng sinh năm 1997, khi học phổ thông, chàng trai này đã có niềm đam mê đặc biệt với công nghệ và kinh doanh. Năm 2016 - khi đang là sinh viên năm nhất đại học, Hoàng Đặng đã nhen nhóm ý tưởng thành lập một công ty. Sau 3 năm không ngừng học tập, nỗ lực, năm 2019 chàng trai trẻ đã hiện thực hóa ước mơ của mình, dù ban đầu công ty The Human còn nhỏ bé, văn phòng chỉ có một vài nhân sự, hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, hướng đến đối tượng khách hàng đang kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Nhớ về những ngày này, chàng CEO trẻ tuổi bày tỏ: “Khi thành lập công ty, tôi như một đứa trẻ cầm kiếm gỗ xông ra trận vậy. Tuy vậy, may mắn khi The Human có được những “quả ngọt” từ sớm và đạt doanh số khá cao. Khi thiết kế sản phẩm, chúng tôi phải nghiên cứu thị trường thương mại điện tử. Chúng tôi đánh giá đây là thị trường có rất nhiều tiềm năng”.

Hoàng Đặng thuộc tuýp người “nói ít làm nhiều”. Sau 2 năm điều hành công ty đạt doanh số tăng trưởng ấn tượng, ngoài trụ sở tại Việt Nam, The Human còn có văn phòng ở Singapore, Hồng Kông.

Hoàng Đặng luôn nhanh nhạy nắm bắt thị trường để The Human ngày một tiến xa hơn

Về thách thức lớn nhất khi khởi nghiệp, anh cho biết vốn và kiến thức là 2 thứ “cần nhất và khó xoay sở nhất”. Chàng CEO trẻ tuổi bày tỏ: “Lĩnh vực thương mại điện tử cách đây 5 năm cũng còn rất mới, mọi người hầu như chưa biết đến Shopee, Tiki… là gì. Cho nên, mình cùng đối tác phải nghiên cứu, tìm hiểu từng chút một để tìm hướng đi riêng, sao cho các thiết kế gây được chú ý trên thị trường này”.

Luôn theo dõi các xu hướng và không ngừng sáng tạo, The Human giúp khách hàng hiện thực hóa những mong muốn trên các bản vẽ. Cùng với kinh nghiệm và thẩm mỹ, The Human còn tư vấn, “điểm tô”, hoàn thiện cho ý tưởng của khách hàng bằng những chi tiết mang dấu ấn riêng, tạo ra những sản phẩm đầy màu sắc và độc đáo.

Hoàng Đặng luôn chú trọng tạo môi trường làm việc thân thiện, cởi mở trong công ty

Trong tình hình Covid-19 ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, việc kinh doanh của The Human cũng bị ảnh hưởng vì công ty chủ yếu làm việc với khách hàng quốc tế. Với tư duy nhạy bén, CEO Hoàng Đặng quyết định tiếp cận thị trường nội địa, song song phát triển thị trường nước ngoài sẵn có, chờ đợi bứt phá khi kiểm soát tốt Covid-19 trên toàn cầu.

Hoàng Đặng hiểu rằng, trong thời buổi kinh tế cạnh tranh, doanh nghiệp phải luôn đổi mới tư duy, cập nhật xu thế, đi cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng một cách thân thiện và tận tình. Đó cũng là “chìa khóa” để The Human phát triển trong suốt những năm qua.

Về dự định trong năm 2021, CEO Hoàng Đặng chia sẻ: “Với tôn chỉ “Mang ý tưởng của bạn đến với thế giới”, năm 2021 sẽ là một năm đầy cơ hội với The Human. Chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng những thiết kế sáng tạo, được yêu thích và chất lượng. Đồng thời, trong thời gian tới, tôi dự định mở rộng thêm danh mục sản phẩm thiết kế sáng tạo, để phục vụ và đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng hàng, đưa tên tuổi The Human vươn rộng ra thế giới”.

Facebook CEO Hoàng Đặng: https://www.facebook.com/hoang.titi.12/ Địa chỉ công ty TNHH The Human: Tầng 2, Số 61 Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Website: https://thehumaninc.com/

Lệ Thanh