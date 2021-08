Theo chiến dịch“Sài Gòn cách ly nhưng không cách lòng” do DCI Việt Nam phát động, Giám đốc Nguyễn Công Bình lái chiếc xe sang đầy ắp rau xanh đến khu cách ly, bếp ăn từ thiện bởi “Có xe nào tận dụng xe đó chứ không suy nghĩ nhiều”.

Ông Nguyễn Công Bình cùng chiếc xe rau 0 đồng giữa mùa dịch

Ông Nguyễn Công Bình cho biết đây là khoảnh khắc ông tham gia chiến dịch “Sài Gòn cách ly nhưng không cách lòng” do Công ty DCI Việt Nam phát động, nhằm hỗ trợ lương thực thực phẩm đến cho các bà con trong khu vực cách ly và các bếp ăn từ thiện.

“Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cộng thêm việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 nên việc vận chuyển rau củ thực phẩm đến với người dân gặp khó khăn. Để bà con khu cách ly không bị thiếu thốn, chúng tôi có xe nào thì tận dụng xe đó để cố gắng chuyển đến cho bà con chứ không có suy nghĩ nhiều”, ông Bình cho hay.

Hỗ trợ thực phẩm cho làng may mắn - nơi cưu mang những người khuyết tật

Theo ông Bình, chiến dịch “Sài Gòn cách ly nhưng không cách lòng” do DCI Việt Nam tổ chức với triết lý “Give what you want - Cho đi điều bạn muốn” đã ủng hộ 5 chuyến xe thực phẩm 0 đồng và 2 chuyến xe y tế ủng hộ các trang thiết bị bảo hộ và điều trị cho các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch.

Ủng hộ trang thiết bị y tế cho bệnh viện điều trị Covid-19 Củ Chi

Ông Nguyễn Công Bình hiện là CEO của Công ty Cổ phần tập đoàn Táo kim cương Việt Nam (DAGroup) và Công ty Cổ phần DCI Việt Nam, đồng thời ông cũng là Chủ tịch của Cộng đồng DCI Việt Nam. Ông được nhiều người biết đến và yêu thích với vai trò người hướng dẫn các khoá học: Bí quyết tay trắng thành triệu phú (dạy cùng thầy Adam Khoo), Breakthrought To Sucess (Vượt ngưỡng để thành công), Transforming To Success (Biến đổi để thành công), và đặc biệt là các khoá học Năng Đoạn Kim Cương (DCI các cấp độ)…

Ông Nguyễn Công Bình được yêu thích với hình ảnh nhiệt huyết, hài hước…

Là người có khát khao lớn, mong muốn lan toả giá trị tích cực cho người dân Việt Nam nên ông Nguyễn Công Bình luôn nhiệt tình trong vai trò kêu gọi các học viên của mình tham gia đóng góp cho xã hội. Theo ông Bình, Cộng đồng DCI Việt Nam đã có gần 6 năm hoạt động, góp phần xây dựng được hơn 500 căn nhà tình thương, 9 cây cầu, 12 điểm trường đến các bà con vùng sâu vùng xa và hành trình này sẽ còn tiếp tục lan toả xa hơn nữa.

Một số nhân viên công ty DCI Việt Nam và Tập đoàn DAGroup

Tấn Tài