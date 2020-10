Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết mưa lũ ở các tỉnh miền Trung đã khiến 122 người chết và mất tích.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống thiên tai vừa có báo cáo nhanh cập nhật thiệt hại mưa lũ miền Trung đến tối nay (18/10).

84 người chết, 38 người mất tích. Gần 53.000 nhà bị ngập, trong đó Quảng Trị 41.878 nhà; Quảng Bình 11.055.

11.575 /35.787 hộ tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế đã phải di tản để tránh ngập lụt.

Còn theo Uỷ ban Quốc gia về ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở đất tại đoàn Kinh tế quốc phòng 337/QK4 vùi lấp 22 chiến sĩ, đến nay đã tìm thấy thi thể của 14 người.

Sở chỉ huy nơi vụ sạt lở vùi lấp 22 người ở Hướng Hóa, Quảng Trị.

Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây từ Khe Sanh đi Hướng Phùng bị sạt lở ở 2 điểm (Km15 và Km19) nên các phương tiện không cơ động vào được hiện trường. Tỉnh Quảng Trị huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ tổ chức tìm kiếm và khắc phục thông đường.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị huy động máy múc, máy xúc, máy gạt của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nhanh chóng tập trung khắc phục các điểm sạt lở núi ở đoạn km 15, km 19 đường Hồ Chí Minh cách đoàn 337 khoảng 8km để cơ động lực lượng và phương tiện đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

18 phương tiện (1 xe cứu hộ đa năng, 5 máy múc, 11 ô tô, 1 xe Thông tin) và 8 bộ khí tài tham gia tìm kiếm người mất tích.

Đã có hơn 440 người tham gia cứu nạn, Bộ Quốc phòng điều động chuyển sân 2 trực thăng của eKQ 930/fKQ 372 từ sân bay Đà Nẵng ra trực tại sân bay Phú Bài.

Đối với công tác khắc phục sự cố thủy điện Rào Trăng 3 các lực lượng duy trì 102 cán bộ chiến sĩ và 39 phương tiện các loại. Do mưa lớn kéo dài nên các lực lượng tạm dừng công tác san gạt thông đường vào khu vực nhà máy thủy điện.

Mưa to kéo dài đến ngày 21/10

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Trung Trung Bộ nên từ nay đến ngày 21/10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 350-500mm, có nơi trên 500mm; ở Nghệ An 100-200mm, riêng phía Nam có nơi trên 300mm.

Kịp thời di dời người dân tại các địa bàn bị ngập sâu của thành phố Đông Hà. Ảnh: báo Quảng Trị

Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế chiều và đêm nay (18/10) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 40mm; từ tối và đêm 19/10 mưa lớn tăng trở lại và kéo dài đến ngày 21/10 với lượng mưa ở Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế từ 150-250mm/đợt, ở Quảng Nam-Quảng Ngãi từ 50-100mm/đợt.

Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), các sông ở Quảng Bình đang lên, các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam đang xuống.

Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên, các sông từ Quảng Trị đến Quảng Nam xuống dần.

Từ nay đến ngày 20/10, nguy cơ cao xảy ra lũ đặc biệt lớn trên các sông tại Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam, đặc biệt tại các huyện:

Nghệ An: Kỳ Sơn, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tương Dương.

Hà Tĩnh: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ.

Quảng Bình: Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Bố Trạch.

Quảng Trị: Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng.

Thừa Thiên - Huế: A Lưới, Nam Đông, Hương Thủy, Hương Trà, Phong Điền.

Quảng Nam: Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang.

Ngập lụt sâu, diện rộng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng thấp, các khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam.

Nguy cơ cao xảy ra mất an toàn tại các hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhỏ xung yếu.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cấp 4.

Mộc Miên