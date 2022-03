8 cá thể gửi nuôi nhốt ở Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Châu (Nghệ An) đang được vận chuyển ra Vườn thú Hà Nội.

Tối nay (4/3), thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An xác nhận, đàn hổ 8 con đã được bàn giao cho Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội và đang trên đường di chuyển. Dự kiến, tối nay đàn hổ 8 con sẽ đến Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 4/8/2021, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép tại 2 hộ dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Đàn hổ được bắn thuốc mê, bỏ vào lồng sắt di chuyển tới Khu sinh thái Diễn Lâm chăm sóc. Tuy nhiên, có 9 con hổ đã bị chết chưa rõ nguyên nhân, 8 cá thể hổ còn lại được nuôi cho đến nay.

Cảnh sát di chuyển con hổ nuôi nhốt ra khỏi nhà dân

Đàn hổ này được giao cho Sở NN&PTNT Nghệ An quản lý, tham mưu cho tỉnh tìm nơi tiếp nhận. UBND tỉnh Nghệ An đã đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp) giới thiệu đơn vị đủ điều kiện.

Tới ngày 20/10/2021, Vườn thú Hà Nội có văn bản gửi trực tiếp cho chính quyền Nghệ An đề xuất nhận nuôi số 8 cá thể hổ trên. Từ đây, tỉnh Nghệ An có văn bản đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp cho ý kiến về việc Vườn thú Hà Nội có đủ điều kiện pháp lý để nuôi các cá thể này?.

Cuối năm 2021, Tổng cục Lâm nghiệp trả lời, Vườn thú Hà Nội có đầy đủ điều kiện pháp lý, cơ sở vật chất để tiếp nhận chăm sóc các cá thể hổ.

Trước đó, ông Nguyễn Quốc Minh, Trưởng Phòng Quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An) cho biết, kế hoạch bàn giao 8 cá thể hổ đang gửi nuôi nhốt ở Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm cho Vườn thú Hà Nội (UBND TP. Hà Nội) trong ngày tới. Sau khi giao nhận các bên sẽ có cam kết đảm bảo an toàn cho hổ từ Nghệ An ra Hà Nội.

Một trong 8 con hổ ở Nghệ An trước khi bàn giao cho Vườn thú Hà Nội

“Khi bàn giao hổ thì phía bên nhận là Vườn thú Hà Nội sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Nguyên tắc khi tiếp nhận hổ là phải bắn thuốc mê xong mới vận chuyển vào lồng sắt. Lúc nào hổ tỉnh táo trở lại mới cho lên xe di chuyển. Trường hợp hổ chưa tỉnh táo trở lại thì tuyệt đối không được di chuyển”, ông Minh cho hay.

Giải thích nguyên do các cá thể hổ bị chết trong lúc giải cứu trước đây, ông Minh cho biết, trong quá trình lực lượng công an đánh án, vây bắt hổ nuôi nhốt trong nhà dân cần phải làm nhanh gọn, bất ngờ, phương án hiệu quả, trong khi thời tiết ở Nghệ An lúc đó rất nắng nóng. Trường hợp vận chuyển hổ trong thời gian đang mê man thì rất nguy hiểm.

Liên quan vụ án này, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối tượng Nguyễn Văn Hiền (SN 1982, trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Hiền bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Quốc Huy