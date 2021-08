Sau khi lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ vụ 17 cá thể hổ nuôi nhốt trong nhà dân ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An), đến nay có 8 con đã chết.

Sáng nay 6/8, trả lời báo chí, Thượng tá Trần Phúc Thịnh - Trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, số cá thể hổ bắt giữ ở xã Đô Thành được gửi tại Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu).

Tuy nhiên, trong số 17 con hổ bị bắt giữ do nuôi trái phép trong nhà dân, sau thu giữ có 8 con đã chết.

Những cá thể hổ được đưa về Khu du lịch sinh thái

Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Văn Hải - Phó GĐ Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (huyện Diễn Châu) cho biết, có 14 cá thể trưởng thành được lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt từ xã Đô Thành (huyện Yên Thành) gửi nuôi tại khu sinh thái 2 ngày trước.

"Hiện đã có 5 con hổ đã chết, nguyên nhân thì có nhiều yếu tố, bởi vì hổ nuôi, trong quá trình bắt giữ, vận chuyển... đến nay vẫn chưa xác định nguyên nhân chính hổ chết" - ông Hải chia sẻ.

Cũng theo ông Hải, 9 hổ còn lại đang được chăm sóc và không có dấu hiệu gì bất thường. Còn 3 con hổ khác chuyển về đơn vị nào thì chúng tôi không nắm được.

Lực lượng Công an Nghệ An xác nhận có 8 cá thể hổ chết bất thường

Như vậy, theo xác nhận của Thượng tá Trần Phúc Thịnh - Trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường về 8 con hổ đã chết, ngoài 5 con đã chết khi gửi nuôi tại Khu du lịch sinh thái, 3 con hổ được chuyển đi nơi khác cũng đã chết.

Trước đó, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà 2 hộ dân ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An). Chuồng nuôi nhốt hổ được làm bằng lồng sắt rất chắc chắn.

Chủ cơ sở thứ nhất là anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) và chị Hồ Thị Thanh (SN 1990), ở xóm Nam Vực nuôi 14 cá thể hổ đã trưởng thành. Hai người này khai nhận, tự cải tạo chuồng trại với diện tích 80m2, bao bọc sắt thép chắc chắn.

Số hổ sau khi bị bắt giữ được bỏ vào lồng sắt

Số hổ này được đưa từ Lào về nuôi từ khi còn nhỏ; đến nay mỗi con có trọng lượng đạt gần 200kg.

Chủ cơ sở thứ hai là bà Nguyễn Thị Định (SN 1971), xóm Phú Xuân, nuôi nhốt 3 cá thể hổ.

Bà Định đã xây dựng hệ thống tầng hầm nuôi hổ với diện tích 120m2. Mỗi cá thể hổ ở đây nặng từ 225kg đến 265kg.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hình ảnh chuồng sắt nhốt 17 con hổ như nuôi lợn trong nhà dân ở Nghệ An 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà 2 hộ dân ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) vừa được công an phát hiện. Chuồng nuôi nhốt hổ được làm bằng lồng sắt rất chắc chắn.

Quốc Huy