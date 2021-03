Trung tâm Y tế TP Chí Linh: Các bác sỹ chụp ảnh lưu niệm trước giờ dỡ phong tỏa.

TP Hải Dương

Chốt kiểm soát ở cổng chính vào KCN Đại An do Đại úy Vũ Tuấn Anh, Đội CSGT trật tự TP Hải Dương làm đội trưởng duy trì hoạt động từ ngày 3/2 đến nay. Tổ bao gồm 8 người thuộc các đơn vị công an, y tế, cán bộ phường làm nhiệm vụ. KCN Đại An gồm gần 60 đơn vị, nhà máy hoạt động sản xuất với số công nhân là việc tại đây lên tới hàng vạn người.

Từ 0h đêm nay, chốt kiểm soát này sẽ được dỡ bỏ. Lực lượng tăng cường của Công an TP sẽ rút về đơn vị.

Từ ngày mai, 3/3, chốt này do lực lượng địa phương phụ trách, vẫn tiếp tục duy trì để kiểm soát lượng công nhân quay trở lại làm việc.

Khu công nghiệp Đại An Lực lượng chức năng vẫn làm nhiệm vụ

Gần đến giờ gỡ phong tỏa, lực lượng tại chốt đã chuẩn bị đồ đạc, tư trang

Hoàn thành nhiệm vụ sau 1 tháng làm việc tại chốt

Huyện Cẩm Giàng

Lực lượng chức năng tại chốt giữ lối vào thôn Tiền, thị trấn Lai Cách (một trong những điểm của tỉnh thiết lập) cũng tiến hành tháo dỡ vật dụng, giường tầng để dời chốt lúc 0h.

Do thôn Tiền vẫn thuộc diện phong tỏa theo quyết định vào chiều 2/3 của UBND huyện Cẩm Giàng nên chốt này vẫn tiếp tục duy trì nhưng do UBND thị trấn phụ trách.