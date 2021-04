CSGT xử lý gần 9.000 trường hợp vi phạm trong ngày đầu ra quân dịp nghỉ lễ 30/4 Trong ngày đầu ra quân đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ 30/4-1/5, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026, CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 8.716 trường hợp vi phạm; phạt tiền 9,9 tỷ đồng; tạm giữ 34 xe ô tô, 1.260 xe mô tô; tước 915 giấy phép lái xe các loại. Lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 626 tài xế vi phạm nồng độ cồn và 5 trường hợp vi phạm quy định về ma túy. Chỉ tính riêng các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc phát hiện xử lý 112 trường hợp vi phạm, phạt tiền 313 triệu đồng, tước 40 giấy phép lái xe, tạm giữ 6 phương tiện. Cảnh sát đường thủy công an các đơn vị, địa phương đã xử lý 240 trường hợp vi phạm; phạt tiền 247 triệu đồng. Trên lĩnh vực đường sắt, các đơn vị thuộc Cục CSGT tổ chức nhiều tổ công tác kiểm tra, nắm tình hình công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại 3 đường ngang, 5 đoàn tàu khách; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19.