Cơ quan công an Việt Nam sẽ liên hệ với đầu mối phía cảnh sát Nhật Bản để điều tra, xác định nghi phạm trong vụ việc gọi điện đe doạ bắn hạ máy bay Vietnam Airlines.

Liên quan đến vụ máy bay Vietnam Airlines bị doạ bắn hạ trên vịnh Tokyo, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết, Cục Phòng chống khủng bố và Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đang phối hợp với Nhật Bản điều tra vụ việc.

Ngay chiều 5/1, cơ quan này đã làm việc với Cục Hàng không Việt Nam. Trong ngày hôm nay (6/1), cơ quan công an Việt Nam sẽ liên hệ với đầu mối phía cảnh sát Nhật Bản để điều tra, xác định nghi phạm.

Theo một cán bộ phụ trách công tác an toàn, an ninh hàng không, việc gọi điện thoại đe dọa khi máy bay đang bay diễn ra rất nhiều với các hãng hàng không trên thế giới. Ngay tại Việt Nam cũng từng xảy ra một vụ việc tương tự.

Nếu đây là cuộc gọi đùa cợt thì mang tính phá hoại rất cao, phá vỡ nỗ lực mở lại hàng không quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, sẽ bị xử lý theo đúng quy định.

Về mặt quy định, khi bay qua vùng trời nước nào, thì nước đó phải có trách nhiệm bảo vệ an toàn, an ninh của các chuyến bay.

"Việc xác định đây có phải là hành vi khủng bố hay uy hiếp an toàn, an ninh quốc gia hay không sẽ do cơ quan an ninh điều tra làm rõ. Quan điểm của lãnh đạo Cục Hàng không là thông tin rõ vụ việc, điều tra và xử lý nghiêm kể cả đó cuộc gọi đùa cợt. Việc này càng được làm nghiêm trong bối cảnh Việt Nam vừa mở lại các chuyến bay thường lệ", vị này cho biết.

