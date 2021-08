Shipper giao hàng đi qua chốt chặn được kiểm tra nghiêm ngặt, đủ điều kiện an toàn phòng dịch Covid-19 mới được hoạt động.

9h sáng nay, tại khu đô thị Goldmark City (136 Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), các shipper vẫn vận chuyển giao hàng cho cư dân bình thường. Trong điều kiện giãn cách xã hội, mỗi ngày khu đô thị này vẫn đón hàng trăm lượt shipper giao nhận hàng cho cư dân.

Theo yêu cầu của Ban quản lý dự án khu đô thị Goldmark, các Shipper đến giao nhận hàng phải đứng ở bên ngoài hành lang trước cổng vào, phải đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Việc giao hàng phải thực hiện nhanh chóng, các shipper khi đứng chờ khách giao nhận hàng cho khách phải giữ khoảng cách từ 2m trở lên...

Người giao - nhận đều thận trọng

Shipper tên Cường, nhân viên giao hàng của Bưu điện Việt Nam cho biết, để có thể vận chuyển hàng hoá cho cư dân trong khu đô thị Goldmark, Cường phải đi qua 3 chốt chặn kiểm soát dịch bệnh. Tại các chốt chặn đều phải xuất trình CMND, khai báo y tế và mã xác nhận được đăng ký do Sở GTVT cho phép hoạt động.

Tại cổng khu đô thị Goldmark City, Cường gọi điện giao hàng cho người nhận rồi nhanh chóng rời đi.

“Dịch bệnh Covid-19 dễ lây lan nên trong quá trình giao hàng bọn em phải thực hiện nhanh gọn. Việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc với khách giao nhận phải được tuân thủ nghiêm”, Cường nói.

Shipper giao hàng trong bối cảnh dịch Covid-19 phải được Sở GTVT cấp mã cho hoạt động

Xuống nhận hàng từ một shipper, chị Lê Thị Thanh ở nhà chung cư S2 khu đô thị Goldmark City cho biết, chị đặt đôi giày tập thể thao trong nhà buổi sáng, thì 5h chiều shipper chuyển đến.

Để phòng lây lan dịch bệnh Covid-19, khi xuống nhận hàng ngoài đeo khẩu trang, chị Thanh còn đeo kính chắn giọt bắn để đảm bảo an toàn...

Chờ giao hàng cho khách ở quận Ba Đình, chị Đàm Thị Nguyệt (khu đô thị Mỹ Đình) cho hay, đã hơn 1 tuần nay, kể từ sau khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, chị không thể thực hiện được giao dịch với các app giao hàng nhanh.

Cư dân khu đô thị Goldmark City nhận hàng hàng của shipper

Chị Nguyệt đã chuyển qua dịch vụ Viettel Post để đảm bảo việc giao hàng cho khách.

“Giao hàng qua Viettel Post thời điểm này không thể nhanh như những ngày chưa giãn cách, nhưng dù sao hàng hoá chuyển đi vẫn đảm bảo đến tay người nhận. Chuyển hôm nay thì sáng mai khách trong cùng TP sẽ nhận được”, chị Nguyệt chia sẻ.

Nhu cầu giao hàng tại các khu đô thị ở Hà Nội rất lớn

Anh Nguyễn Văn Bình ở quận Cầu Giấy thông tin thêm, cả tuần nay anh đặt chuyển hàng qua các app đặt hàng nhanh nhưng đều không được.

Thậm chí có app khi đặt mã vận chuyển trong nội thành Hà Nội thì nhận được thông báo: “Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên chỉ nhận vận chuyển giao hàng ở cùng quận với điểm gửi”. Thế nhưng, khi anh thực hiện đặt mã chỉ vài km trong nội quận huyện vẫn bị từ chối.

Cấp mã hoạt động dựa trên đề xuất

Được biết, thời gian qua nhiều đơn vị vận chuyển giao hàng nhanh đã xin phép Hà Nội cấp phép cho shipper hoạt động trở lại để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hoá thiết yếu của người dân. Tuy nhiên, do dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên việc cấp mã hoạt động cho shipper khá thận trọng.

Lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội nói rõ, việc cấp mã cho các shipper trong thời gian giãn cách xã hội sẽ không có nhiều thay đổi để đảm bảo công tác phòng chống dịch an toàn.

Đến nay, Sở GTVT đã cấp mã xác nhận cho 17.500 xe mô tô 2 bánh cho shipper hoạt động vận chuyển hàng hoá. Việc cấp mã này dựa trên đề xuất của Sở Công Thương và Sở TT&TT Hà Nội.

Một chuyên gia giao thông cho rằng, trong thời điểm Hà Nội giãn cách xã hội như hiện nay thì việc cho shipper hoạt động là cần thiết để vận chuyển hàng hoá thiết cho người dân.

Tuy nhiên, phòng chống dịch lúc này là quan trọng nhất, do vậy cấp phép phải đi đôi với quản lý an toàn, tránh để xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng do hoạt động giao hàng của shipper.

Vị này cho rằng, Hà Nội nên ưu tiên tiêm vắc xin cho lái xe và shipper trước vì đây là đối tượng tiếp xúc trực tiếp nhiều.

"Mỗi shipper một ngày có thể tiếp xúc với 30-40 người nên nguy cơ lây nhiễm bệnh cao, do vậy nên ưu tiên tiêm vắc xin cho đối tượng này trước để ngăn chặn dịch bệnh lây lan nếu có", vị chuyên gia cho biết.

Tại TP.HCM, văn bản mới nhất của UBND TP quy định, shipper được phép di chuyển liên quận huyện và TP Thủ Đức khi vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho người dân trong khu phong tỏa, cách ly, cơ sở y tế, điều trị bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, shipper phải đảm bảo đặc điểm nhận diện khi đi trên đường, gồm phải có đồng phục, thùng hàng, logo doanh nghiệp, giấy thông hành, ứng dụng quản lý đơn hàng, bảng tên thẻ cứng có hình và xác nhận của công ty cho từng shipper. Ngoài ra phải có ứng dụng nhận diện shipper thông qua QR code và băng đeo tay nền xanh đậm, kích thước ống đeo cao 20cm, in chữ "shipper" màu trắng. Thời gian hoạt động của shipper từ 6-18h mỗi ngày.

Hà Nội cho phép hơn 14.000 shipper hoạt động 14.270 xe shipper giao hàng trong số trên 15.000 người đăng ký đã được Sở GTVT cấp mã xác nhận cho hoạt động.

Vũ Điệp