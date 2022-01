Vụ việc máy bay Vietnam Airlines bị đe doạ bắn hạ khi qua vịnh Tokyo khiến chuyến bay phải quay lại Nhật Bản, hãng bay đã triển khai quy trình ứng phó khẩn nguy an ninh, xử lý vụ việc bảo đảm an toàn cho chuyến bay.

Liên quan đến vụ việc máy bay Vietnam Airlines bị dọa bắn sau khi cất cánh tại Nhật Bản hôm 5/1, ông Tô Tử Hùng, Trưởng phòng An ninh hàng không (Cục Hàng không Việt Nam) cho biết, phương án xử lý đã nằm trong các kịch bản được lường trước.

Vietnam Airlines kịp thời triển khai quy trình ứng phó khẩn nguy an ninh để xử lý vụ việc theo đúng quy định, bảo đảm an toàn cho chuyến bay.

Ngay sau khi máy bay quay đầu về sân bay Fukuoka (Nhật Bản), nhà chức trách và cảnh sát tại sân bay đã lên máy bay kiểm tra tình hình, không áp dụng các biện pháp an ninh và cho phép tàu bay được đỗ tại sân bay Fukuoka trong khoảng 2h.

Khoảng 14h30 (giờ địa phương), sau khi xác định chuyến bay an toàn, không có dấu hiệu bất thường, Nhà chức trách và cảnh sát sân bay Fukuoka thông báo cho phép chuyến bay VN5311 khởi hành về Hà Nội.

Vietnam Airlines báo cáo Cục Hàng không Việt Nam và quyết định cho chuyến bay VN5311 khởi hành lúc 15h48 (giờ địa phương) từ sân bay Fukuoka tiếp tục hành trình về Hà Nội.

Vào hồi 18h12 phút (giờ Việt Nam) ngày 5/1/2022, chuyến bay VN5311 hạ cánh an toàn xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Liên quan đến các tình huống đe dọa an ninh hàng không, ông Hùng cho biết, mọi tình huống đều được lường trước và nằm trong phương án được xây dựng theo các kịch bản khác nhau. Do vậy, khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra đều có phương án xử lý.

Ông Hùng cho hay, các hãng hàng không Việt Nam đều phải xây dựng Chương trình an ninh hàng không riêng. Các tình huống an ninh đều phải được bao quát trong đó. Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan phê duyệt chương trình an ninh hàng không này.

"Về nguyên tắc, khi nhận được bất kỳ thông tin đe doạ an ninh hàng không nào, cơ quan chức năng sẽ phải đánh giá rủi ro trước khi đưa ra quyết định triển khai tiếp các lực lượng", ông Hùng nói.

Vũ Điệp